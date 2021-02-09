У Twitter готуються ввести платні функції для користувачів, — ЗМІ

Соцмережа планує брати плату за відключення реклами в стрічці й ексклюзивний контент.

Соціальна мережа мікроблогів Twitter планує впровадити кілька платних функцій для користувачів, щоб знизити залежність від рекламних доходів. Про це пише Bloomberg.

За інформацією агентства, соцмережа аналізує можливість введення плати за сервіс Tweetdeck, що дозволяє переглядати відразу кілька стрічок.

Крім того, соцмережа розглядає можливість зробити платними такі функції:

можливість обирати колір, хештеги і стікери для профілів і твітів;

відключення реклами в стрічці;

ексклюзивний контент (наприклад, розсилка новин бізнесу);

можливість завантажувати відео в більш хорошій якості;

верифікація аккаунта.

За даними видання, у Twitter довго не наважувалися вводити платні опції. Однак зараз топ-менеджмент компанії вважає, що це може забезпечити соцмережі фінансову стабільність.

Зазначимо, Twitter після придбання платформи Revue запустила додаток у тестовому режимі, надавши можливість користувачам створювати свої власні новинні розсилки. Але пізніше стало відомо, що запуск Twitter-платформи для публікації інформаційних бюлетенів Revue відкладається.

Раніше користувачі Telegram отримали можливість перенести в месенджер історію листування з інших додатків, зокрема WhatsApp.