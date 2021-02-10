Глава Twitter хочет создать децентрализованную социальную сеть "Bluesky"

Пользователи смогут сами влиять на контент, который им будет предлагаться в социальной сети, включая товары и продукты.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси во время разговора с инвесторами рассказал, зачем он хочет создать децентрализованную социальную сеть в качестве альтернативы существующим сетям. Об этом сообщает The Verge.

В основе идеи лежит некий алгоритм, который будет уникальным для каждого пользователя, от него будет зависеть показываемый контент пользователю. Это позволит получить доступ к более широкому кругу разговоров.

Идея Джека Дорси состоит не только в том, чтобы Twitter рекомендовал пользователю контент на основе своих предпочтений, но и чтобы пользователи могли друг другу рекомендовать контент. "Рынок будет формировать рынок. Это то, что мы можем не только принять, но то, в чем сами можем принять участие", — говорит Дорси.

Децентрализованная сеть позволит социальной сети быть независимой от Twitter и какой-либо другой компании. Таким образом среда в приложении будет максимально конкурентной.

Проект "Bluesky" ведется компанией Twitter с конца 2019 года. Идея — создать социальную сеть с децентрализованной модерацией, и практически без цензуры. Работу над проектом ведет команда в 40-50 человек.

Напомним, по данным Bloomberg, в Твиттере хотят ввести платные функции. Ранее в социальной сети появился сервис новостных рассылок.

Ранее Фокус разбирался, что может стать альтернативой Google, Telegram и Facebook.