Глава Twitter хоче створити децентралізовану соціальну мережу "Bluesky"

Користувачі зможуть самі впливати на контент, який їм буде пропонуватися в соціальній мережі, враховуючи товари і продукти.

Генеральний директор Twitter Джек Дорсі під час розмови з інвесторами розповів, навіщо він хоче створити децентралізовану соціальну мережу як альтернативу наявним мережам. Про це повідомляє The Verge.

В основі ідеї лежить якийсь алгоритм, який буде унікальним для кожного користувача, від нього залежатиме контент, який показується користувачеві. Це дозволить отримати доступ до більш широкого кола розмов.

Ідея Джека Дорсі полягає не тільки в тому, щоб Twitter рекомендував користувачеві контент на основі своїх переваг, але й щоб користувачі могли один одному рекомендувати контент. "Ринок буде формувати ринок. Це те, що ми можемо не тільки прийняти, але те, у чому самі можемо взяти участь", — говорить Дорсі.

Децентралізована мережа дозволить соціальній мережі бути незалежною від Twitter і будь-якої іншої компанії. Таким чином середовище в додатку буде максимально конкурентним.

Проект "Bluesky" ведеться компанією Twitter із кінця 2019 року. Ідея — створити соціальну мережу з децентралізованою модерацією, і практично без цензури. Роботу над проектом веде команда з 40-50 осіб.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, у Твіттері хочуть ввести платні функції. Раніше в соціальній мережі зʼявився сервіс новинних розсилок.

Раніше Фокус розбирався, що може стати альтернативою Google, Telegram і Facebook.