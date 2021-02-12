Apple Watch способен прогнозировать положительный диагноз COVID-19, – исследование

Ученые намерены расширить исследование, поскольку считают, что оно может помочь предвидеть результаты ПЦР-тестов, чтобы заранее изолировать потенциально зараженных людей.

Датчик сердечного ритма Apple Watch может предсказать COVID-19 за неделю до ПЦР-теста. Об этом говорится в исследовании "Warrior Watch Study", которое опубликовали в Journal of Medical Internet Research.

В исследовании принимали участие несколько сотен медработников Mount Sinai. Они использовали Apple Watch и iPhone для мониторинга и сбора личных данных о здоровье. Участники каждый день в течение нескольких месяцев заполняли анкету, где отвечали на вопросы о возможных симптомах болезни.

Медиков больше всего заинтересовала вариабельность сердечного ритма – интервал между двумя соседними сердечными циклами. Эти данные объединили с другими вероятными симптомами, в частности с температурой, сухим кашлем, потерей вкуса и обоняния. Данные заносились в специальные приложения на iPhone.

Авторы исследования говорят, что приложение могло предсказать, что испытуемый, вероятно, заразился COVID-19. В итоге проводился контрольный ПЦР-тест, который эти данные подтверждал.

Теперь авторы хотят расширить исследование за счет других устройств, которые могут постоянно отслеживать пульс.

Исследователи надеются, что результаты могут помочь предвидеть результаты ПЦР-тестов и заранее изолировать потенциально зараженных людей.

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