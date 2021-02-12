Apple Watch здатний прогнозувати позитивний діагноз COVID-19, — дослідження

Учені мають намір розширити дослідження, оскільки вважають, що воно може допомогти передбачити результати ПЦР-тестів, щоб заздалегідь ізолювати потенційно заражених людей.

Датчик серцевого ритму Apple Watch може передбачити COVID-19 за тиждень до ПЦР-тесту. Про це йдеться в дослідженні "Warrior Watch Study", яке було опубліковане в Journal of Medical Internet Research.

У дослідженні брали участь кілька сотень медпрацівників Mount Sinai. Вони використовували Apple Watch та iPhone для моніторингу та збору особистих даних про здоров'я. Учасники кожен день протягом декількох місяців заповнювали анкету, де відповідали на запитання про можливі симптоми хвороби.

Медиків найбільше зацікавила варіабельність серцевого ритму — інтервал між двома сусідніми серцевими циклами. Ці дані об'єднали з іншими ймовірними симптомами, зокрема з температурою, сухим кашлем, втратою смаку та нюху. Дані заносилися в спеціальні додатки на iPhone.

Автори дослідження кажуть, що додаток міг передбачити, що випробуваний, ймовірно, заразився COVID-19. У результаті проводився контрольний ПЦР-тест, який ці дані підтверджував.

Тепер автори хочуть розширити дослідження за рахунок інших пристроїв, які можуть постійно відстежувати пульс.

Дослідники сподіваються, що результати можуть допомогти передбачити результати ПЦР-тестів і заздалегідь ізолювати потенційно заражених людей.

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