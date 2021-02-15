Facebook готовится к завоеванию рынка "умных" гаджетов: соцсеть выпустит смарт-часы

Зачем Марк Цукерберг лезет в переполненную нишу?

Сегодня "умные" часы не выпускает только ленивый, причем пользователям предлагаются как премиум-варианты типа Samsung Galaxy Watch до простеньких Xiaomi Mi Watch или еще более доступных ноу-нейм брендов. Однако недавнее сообщение о том, что Apple Watch способны прогнозировать положительный диагноз COVID-19 заставило конкурентов содрогнуться. Возможно, поэтому Facebook решила создать собственный продукт? Или тут дело куда серьезнее…

О том, что компания Марка Цукерберга занимается разработкой часов на ОС Android, написало издание The Information со ссылкой на собственные источники.

Часы отдельно — смартфоны отдельно

Ожидается, что интерфейс гаджета будет располагать интегрированными сервисами Facebook, благодаря чему пользователи смогут обмениваться информацией при помощи мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger, возможно, будет внедрена функция просмотра лент в Facebook и Instagram и, конечно, будет предустановлен фитнес-трекер, система отслеживания качества сна, счетчик калорий и пр.

[ + – ] Марк Цукерберг решил приступить к завоеванию хардверного рынка? Фото: Getty Images

Согласно информации, предоставленной источником, первая версия "умных" часов от Facebook будет работать на базе Android, но в будущем компания переведет этот, и другие свои продукты, на собственную ОС, разработка которой уже начата. Примечательно и то, что устройство будет работать автономно — синхронизировать его со смартфоном вовсе не обязательно. И этот факт еще раз подтверждает нашу догадку: Марк Цукерберг решил приступить к завоеванию хардверного рынка.

Гаджеты от Facebook

Как известно, продуктовая линейка Facebook состоит из гарнитуры виртуальной реальности Oculus и смарт-дисплея Portal (не исключено, что дисплей был первым шажком к создаю смартфона под собственным брендом). Теперь к ним присоединятся и часы, выход которых планируется к 2022 году. Не будет удивительным, если новинка сможет коннектиться с вышеперечисленными двумя гаджетами, а также со смарт-очками, которые Facebook планирует создать вместе с фирмой Ray-Ban. Если все пойдет по плану, то приобрести очки можно будет в конце 2021 года. Согласно заявлению Цукерберга, очки будут располагать функцией голосового помощника, диктофона, приема звонков, а также возможностью подавлять фоновый шум.

[ + – ] Марк Цукерберг презентует идею "умных" очков Фото: MobileAppDaily

Напомним: в декабре 2020 года стало известно, что компания активно работает над несколькими проектами в сфере дополненной и виртуальной реальности, в том числе и над экспериментальными. В прессу просочилась информация о том, что подразделение Facebook Reality Labs разрабатывает нейронный сенсор, который не просто будет считывать мысли, но и преобразовывать их в компьютерные команды. В итоге, "силой мысли" можно будет печатать текст или играть в компьютерные игры. Апогеем этого грандиозного проекта станет нейрошлем. Эксперты рынка полагают, что данное устройство будет работать на основе искусственного интеллекта, алгоритмы которого способны декодировать сигналы мозговой активности и мгновенно переводить в текст то, о чём подумал человек. Именно над такой технологией и работали инженеры и программисты стартапа CTRL-Labs, который Facebook приобрела в 2019 году за $1 млрд, чтобы пополнить собственные ряды талантами.

[ + – ] Cмарт-дисплей Portal Фото: The Verge

Как пояснил глава технологического отдела Facebook Майк Шропфер: "Новый продукт должен соответствовать высоким стандартам, чтобы люди смогли доверять ему. Крайне важно просчитать и предотвратить все риски, чтобы устройство не было использовано в преступных целях".

Ранее мы сообщали о том, что Facebook и Twitter собираются конкурировать и на рынке приложений — некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что обе компании намерены создать "собственные Clubhouse".