Facebook готується до завоювання ринку "розумних" гаджетів: соцмережа випустить смарт-годинник

Навіщо Марк Цукерберг лізе у переповнену нішу?

Сьогодні "розумні" годинники не випускає тільки ледачий, до того ж користувачам пропонуються як преміум-варіанти типу Samsung Galaxy Watch до простеньких Xiaomi Mi Watch або ще доступніших ноу-нейм брендів. Однак нещодавнє повідомлення про те, що Apple Watch здатні прогнозувати позитивний діагноз COVID-19 змусило конкурентів здригнутися. Можливо, тому Facebook вирішила створити власний продукт? Або тут справа значно серйозніша...

Про те, що компанія Марка Цукерберга займається розробкою годинників на ОС Android, написало видання The Information з посиланням на власні джерела.

Годинники окремо — смартфони окремо

Очікується, що інтерфейс гаджета матиме у своєму розпорядженні інтегровані сервісами Facebook, завдяки чому користувачі зможуть обмінюватися інформацією за допомогою месенджерів WhatsApp та Facebook Messenger, можливо, буде впроваджена функція перегляду стрічок у Facebook та Instagram і, звичайно, буде встановлено фітнес-трекер, систему відстеження якості сну, лічильник калорій та ін.

[ + – ] Марк Цукерберг вирішив завойовувати хардверний ринок? Фото: Getty Images

Згідно з інформацією, наданою джерелом, перша версія "розумних" годинників від Facebook буде працюватиме на базі Android, але у майбутньому компанія переведе цей та інші свої продукти на власну ОС, розробку якої вже розпочали. Примітно і те, що пристрій працюватиме автономно — синхронізувати його зі смартфоном зовсім не обов'язково. І цей факт ще раз підтверджує нашу гіпотезу: Марк Цукерберг вирішив завойовувати хардверний ринок.

Гаджети від Facebook

Як відомо, продуктова лінійка Facebook складається з гарнітури віртуальної реальності Oculus та смарт-дисплея Portal (не виключено, що дисплей був першим кроком до створюю смартфона під власним брендом). Тепер до них приєднаються і годинники, вихід яких планується до 2022 року. Чи не буде дивним, якщо новинка зможе конектитися з вищепереліченими двома гаджетами, а також зі смарт-окулярами, які Facebook планує створити разом з фірмою Ray-Ban. Якщо все піде за планом, то придбати окуляри можна буде наприкінці 2021 року. Згідно із заявою Цукерберга, окуляри матимуть функції голосового помічника, диктофона, прийняття дзвінків, а також можливістю пригнічувати фоновий шум.

[ + – ] Марк Цукерберг презентує ідею "розумних" окуляр Фото: MobileAppDaily

Нагадаємо: в грудні 2020 року стало відомо, що компанія активно працює над декількома проектами в сфері доповненої і віртуальної реальності, зокрема і над експериментальними. У пресу просочилася інформація про те, що підрозділ Facebook Reality Labs розробляє нейронний сенсор, який не просто зчитуватиме думки, а й перетворюватиме їх у комп'ютерні команди. У підсумку, "силою думки" можна буде друкувати текст або грати в комп'ютерні ігри. Апогеєм цього грандіозного проекту стане нейрошолом. Експерти ринку вважають, що цей пристрій працюватиме на основі штучного інтелекту, алгоритми якого здатні декодувати сигнали мозкової активності і миттєво переводити у текст те, про що подумала людина. Саме над такими технологіями і працювали інженери та програмісти стартапу CTRL-Labs, який Facebook придбала у 2019 році за $1 млрд, щоб поповнити власні ряди талантами.

[ + – ] Cмарт-дисплей Portal Фото: Bridenstine

Як пояснив голова технологічного відділу Facebook Майк Шропфер: "Новий продукт повинен відповідати високим стандартам, щоб люди змогли довіряти йому. Вкрай важливо прорахувати і запобігти всі ризики, щоб пристрій не було використано в злочинних цілях".

Раніше ми повідомляли про те, що Facebook та Twitter збираються конкурувати і на ринку додатків — деякі ЗМІ опублікували інформацію про те, що обидві компанії мають намір створити "власні Clubhouse".