"Нас не отменить": соцсеть Parler перезапущена на новой платформе

На данный момент соцсеть доступна только зарегистрированным пользователям, но со следующей недели обещает вернуться в привычное состояние.

Социальная сеть Parler, которую блокировали из-за ее использования сторонниками Трампа во время штурма Капитолия, перезапущена на новом сервисе. Об этом сообщает DailyMail.

В заявлении, которое получили журналисты издания не указывают, где и с кем они заключили договор на использование серверов, но объявили о своем перезапуске.

"Parler — платформа социальных сетей №1 со свободой слова в мире с более чем 20 млн пользователей, объявляет о своем официальном перезапуске сегодня. Соцсеть построена на устойчивых, независимых технологиях, которые не зависят от "техногигантов" в своей деятельность", — сообщается в заявлении.

[ + – ] "Нас не отменить"

Компания также получила нового и.о. генерального директора Марка Меклера. По словам нового и.о., соцсеть была создана для защиты свободы слова и конфиденциальности пользователей.

"Когда в январе Parler отключили от сети те, кто хотел заставить молчать миллионы американцев, тогда наша команда собралась вместе. Мы решили, что мы сдержим свое обещание очень преданному сообществу и мы вернемся сильнее, чем никогда прежде", — заявляет Меклер.

На данный момент пользоваться соцсетью могут только уже зарегистрированные пользователи. Доступ для всех остальных откроют со следующей недели.

Социальная сеть Parler была основана в 2018 году Джоном Матце и Джаредом Томсоном как альтернатива Twitter, а ее штаб-квартира находится в штате Невада (США). Самую большую популярность она получила среди сторонников Трампа, благодаря практически полному отсутствию модерации сообщений.

Напомним, бывшего главу соцсети Parler уволили из-за попыток ввести цензуру в приложение.

Из-за протестов, Parler удалили из фирменных магазинов приложений Apple и Google. А Amazon отказала им в хостинге. Ранее были данные, что Parler якобы использует российский хостинг.