"Нас не скасувати": соцмережа Parler перезапущена на новій платформі

Наразі соціальна мережа доступна тільки зареєстрованим користувачам, але з наступного тижня обіцяє повернутися у звичний стан.

Соціальна мережа Parler, яку блокували через її використання прихильниками Трампа під час штурму Капітолію, перезапущена на новому сервісі. Про це повідомляє DailyMail.

У заяві, яку отримали журналісти видання, не вказують, де і з ким вони уклали договір на використання серверів, але оголосили про свій перезапуск.

"Parler — платформа соціальних мереж №1 зі свободою слова у світі з понад 20 млн користувачів, оголошує про свій офіційний перезапуск сьогодні. Соцмережа побудована на стійких, незалежних технологіях, що не залежать від "ТехноГігантів" у своїй діяльності", — повідомляється в заяві.

[ + – ] "Нас не скасувати"

Компанія також отримала нового в.о. генерального директора Марка Меклера. За словами нового в.о., соцмережа була створена для захисту свободи слова та конфіденційності користувачів.

"Коли в січні Parler відключили від мережі ті, хто хотів змусити мовчати мільйони американців, тоді наша команда зібралася разом. Ми вирішили, що ми виконаємо свою обіцянку дуже відданій спільноті і ми повернемося сильнішими, ніж коли-небудь раніше", — заявляє Меклер.

Наразі користуватися соцмережею можуть тільки вже зареєстровані користувачі. Доступ для всіх інших відкриють з наступного тижня.

Соціальна мережа Parler була заснована у 2018 році Джоном Матцем і Джаредом Томсоном як альтернатива Twitter, а її штаб-квартира розташована в штаті Невада (США). Найбільшу популярність вона отримала серед прихильників Трампа, завдяки практично повній відсутності модерації повідомлень.

Нагадаємо: колишню голову соцмережі Parler звільнили через спроби ввести цензуру в додаток.

Через протести Parler видалили з фірмових магазинів додатків Apple і Google. А Amazon відмовила їм у хостингу. Раніше були дані, що Parler нібито користується російським хостингом.