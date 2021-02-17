Компания BioSerenity создала маску, способную уничтожать коронавирус

Утверждается, что новая маска снижает уровень вирусов на 99,9%

Компания BioSerenity (Франция), занимающаяся производством защитных масок, заявила, что новый образец ее продукции способен обеззараживать воздух от COVID-19.

По словам представителей компании, уничтожать возбудителя болезни будет специальный текстильный слой в этой маске, информирует BFMTV.

Новая маска – одноразовая и рассчитана на четыре часа ношения. В ней четыре слоя, один из которых обработан веществом, которое, по заявлению разработчиков, способно убивать вирусы и бактерии и вирусы, действуя на патоген как блокатор.

Профессор медицинского факультета Лилля Николас Бланшмейн утверждает, что использование маски менее чем за пять минут снижает уровень вирусов на 99,9%.

Сообщается, что BioSerenity установила цены в размере 1,49 евро за маску FPP и 0,44 евро за хирургическую версию изделия.

Ранее мы писали, что Центр по контролю заболеваний в США может начать официально рекомендовать американцам носить две маски.

Также сообщалось, что согласно исследованию, черные и белые защитные маски кажутся людям самыми безопасными.

Фокус писал о том, что Французская академия врачей выпустила новое руководство, в котором для борьбы с распространением COVID-19 рекомендуется не разговаривать во время поездок в общественном транспорте.