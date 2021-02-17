Компанія BioSerenity створила маску, здатну знищувати коронавірус

Стверджується, що нова маска знижує рівень вірусів на 99,9%.

Компанія BioSerenity (Франція), що займається виробництвом захисних масок, заявила, що новий зразок її продукції, яка здатна знезаражувати повітря від COVID-19.

За словами представників компанії, знищувати збудника хвороби буде спеціальний текстильний шар у цій масці, інформує BFMTV.

Нова маска — одноразова й розрахована на чотири години носіння. У ній чотири шари, один з яких оброблений речовиною, яка, за заявою розробників, здатна вбивати віруси, бактерії і віруси, що діють на патоген як блокатор.

Професор медичного факультету Лілля Ніколас Бланшмейн стверджує, що використання маски менш ніж за п'ять хвилин знижує рівень вірусів на 99,9%.

Повідомляється, що BioSerenity встановила ціни розміром 1,49 євро за маску FPP та 0,44 євро за хірургічну версію виробу.

Раніше ми писали, що Центр із контролю захворювань у США може почати офіційно рекомендувати американцям носити дві маски.

Також повідомлялося, що згідно з дослідженням, чорні та білі захисні маски здаються людям найбезпечнішими.

Фокус писав про те, що Французька академія лікарів випустила нове керівництво, в якому для боротьби з поширенням COVID-19 рекомендується не розмовляти під час поїздок у громадському транспорті.