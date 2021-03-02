В Австралии успешно прошел испытания дрон, который будет прикрывать истребители (видео)

Беспилотный самолет может атаковать сам и действовать как щит для защиты более дорогих пилотируемых истребителей.

В Австралии совершил свой первый полет беспилотный самолет-истребитель Loyal Wingman, который предназначен для прикрытия истребителей и может управляться как с земли, так и из пилотируемого самолета. Дрон был разработан и сконструирован в Австралии совместно с концерном Boeing.

Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

Новый дрон может полностью изменить тактику воздушного боя ВВС Австралии. Он предназначен для сопровождения истребителей F/A-18E/F и F/A-18G Super Hornet, обеспечивая их прикрытие и увеличивая ударную мощь. Пилотируемый самолет будет способен управлять группой Loyal Wingman до 16 единиц.

Loyal Wingman имеет длину 11,6 метра, дальность полета 2 тысячи морских миль (3704 км) и носовую часть, на которую можно установить различную аппаратуру и полезную нагрузку. Беспилотный самолет также может атаковать сам и действовать как щит для защиты более дорогих пилотируемых истребителей.

Первые испытания дрона были признаны полностью успешными. Специалисты протестировали Loyal Wingman на разных скоростях, оценили работу двигателей и бортовой электроники.

"Наша цель состоит в том, чтобы понять, как мы можем объединить эти самолеты с нашими существующими, чтобы увеличить их огневую мощь", – заявил вице-маршал австралийских ВВС и Кэт Робертс.

В компании Boeing заявили, что Loyal Wingman может стать прототипом дрона-истребителя Skyborg для американских ВВС.

Напомним, Украина закупит мощные турецкие беспилотники Bayraktar. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы (до 55 кг). Эти БПЛА активно применял Азербайджан в ходе недавней войны в Нагорном Карабахе.