В Австралії успішно випробували дрон, який прикриватиме винищувачі (відео)

Безпілотний літак може атакувати сам і діяти як щит для захисту дорожчих пілотованих винищувачів.

В Австралії здійснив свій перший політ безпілотний літак-винищувач Loyal Wingman, який призначений для прикриття винищувачів і може керуватися як із землі, так і з пілотованого літака. Дрон був розроблений і сконструйований в Австралії спільно з концерном Boeing.

Про це повідомляє прес-служба Boeing.

Новий дрон може повністю змінити тактику повітряного бою ВПС Австралії. Він призначений для супроводу винищувачів F/A-18E/F і F/A-18G Super Hornet, забезпечуючи їх прикриття і збільшуючи ударну міць. Пілотований літак буде здатний керувати групою Loyal Wingman до 16 одиниць.

Loyal Wingman має довжину 11,6 метрів, дальність польоту 2 тисячі морських миль (3 704 км) і носову частину, на яку можна встановити різну апаратуру й корисне навантаження. Безпілотний літак також може атакувати сам і діяти як щит для захисту дорожчих пілотованих винищувачів.

Перші випробування дрона були визнані повністю успішними. Фахівці протестували Loyal Wingman на різних швидкостях, оцінили роботу двигунів і бортової електроніки.

"Наша мета полягає в тому, щоб зрозуміти, як ми можемо об'єднати ці літаки з нашими наявними, щоб збільшити їх вогневу міць", — заявив віце-маршал австралійських ВПС і Кет Робертс.

У компанії Boeing заявили, що Loyal Wingman може стати прототипом дрона-винищувача Skyborg для американських ВПС.

Нагадаємо, Україна закупить потужні турецькі безпілотники Bayraktar. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби (до 55 кг). Ці БПЛА активно застосовував Азербайджан під час нещодавньої війни в Нагірному Карабасі.