Web-версия Whatsapp получила функцию поддержки голосовых и видеозвонков

Также разработчики мессенджера анонсировали поддержку групповых аудио- и видеочатов

В интернет-версии популярного мессенджера WhatsApp появилась новая функция, позволяющая совершать голосовые и видеозвонки.

Как сообщает Engadget, обновление уже доступно владельцам компьютеров на платформах Windows и Mac.

Ранее эта функция работала лишь на мобильной версии WhatsApp, общаться по видеосвязи с компьютеров имели возможность пользователи, принимающие участие в тестировании бета-версии программы.

Разработчики WhatsApp утверждают, что за последний год число людей, разговаривающих друг с другом через мессенджер, существенно выросло.

"Поскольку так много людей по-прежнему живут отдельно от своих близких и приспосабливаются к новым способам работы, мы хотим, чтобы общение в WhatsApp было максимально приближенным к личному, независимо от того, в какой части мира вы находитесь и какие технологии используете", – заявили в компании.

Разработчики обещают также, что в будущем пользователи настольной версии WhatsApp смогут пользоваться поддержкой групповых аудио- и видеочатов.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram получили возможность перенести в мессенджер историю переписки из других приложений, в том числе WhatsApp. Соответствующее обновление стало доступно в среду, 27 января.

Также мы писали, что настольная версия приложения мессенджера WhatsApp обзавелась функцией биометрической идентификации. Теперь, прежде чем запустить приложение на ПК, его нужно будет разблокировать на смартфоне.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал "аморальным" сбор личных данных пользователей Facebook и WhatsApp.