Web-версія Whatsapp отримала функцію підтримки голосових і відеодзвінків

Також розробники месенджера анонсували підтримку групових аудіо- та відеочатів.

В інтернет-версії популярного месенджера WhatsApp з'явилася нова функція, що дозволяє здійснювати голосові та відеодзвінки.

Як повідомляє Engadget, оновлення вже доступне власникам комп'ютерів на платформах Windows і Mac.

Раніше ця функція працювала лише на мобільній версії WhatsApp, спілкуватися за допомогою відеозв'язку з комп'ютерів мали можливість користувачі, які беруть участь в тестуванні бета-версії програми.

Розробники WhatsApp стверджують, що за останній рік кількість людей, що розмовляють один з одним через месенджер, істотно зросла.

"Оскільки так багато людей як і раніше живуть окремо від своїх близьких і пристосовуються до нових способів роботи, ми хочемо, щоб спілкування у WhatsApp було максимально наближеним до особистого, незалежно від того, в якій частині світу ви знаходитесь і які технології використовуєте", — заявили в компанії.

Розробники обіцяють також, що в майбутньому користувачі настільної версії WhatsApp зможуть користуватися підтримкою групових аудіо- та відеочатів.

Раніше повідомлялося, що користувачі Telegram отримали можливість перенести в месенджер історію листування з інших додатків, зокрема WhatsApp. Відповідне оновлення стало доступно в середу, 27 січня.

Також ми писали, що настільна версія додатку месенджера WhatsApp отримала функцію біометричної ідентифікації. Тепер, перш ніж запустити додаток на ПК, його потрібно буде розблокувати на смартфоні.

Засновник месенджеру Telegram Павло Дуров назвав "аморальним" збір особистих даних користувачів Facebook і WhatsApp.