Дуров назвал "аморальным" сбор личных данных пользователей Facebook и WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram пообещал, что приложение никогда не будет собирать личные данные, но реклама в нем все-таки появится.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в четверг, 11 февраля, заявил на своем канале, что в приложении не будет использоваться таргетированная реклама. По его словам, пользователи смогут увидеть рекламу исключительно на крупных каналах, и она будет контекстной – соответствующей тематике канала, на котором она будет отображаться.

При этом частные и групповые чаты всегда будут без рекламы, пообещал он.

"Пользовательские данные не будут использоваться для таргетинга рекламы. Мы считаем аморальным сбор личных данных пользователей для таргетинга рекламы, как это делают WhatsApp-Facebook. Нам нравится подход сервисов, заботящихся о конфиденциальности, таких как DuckDuckGo: монетизация сервисов без сбора информации о пользователях", – отметил Дуров.

По его словам, пользователи смогут отказаться от рекламы, однако реклама с учетом конфиденциальности – неплохой способ монетизировать свои усилия по развитию каналов. Дуров также вскоре намерен предложить систему пожертвований и подписок.

"Наша конечная цель — создать новый класс создателей контента — таких, которые являются финансово устойчивыми и свободными в выборе стратегии, которая лучше всего подходит для их подписчиков. Традиционные социальные сети слишком долго эксплуатируют пользователей и создателей контента с помощью чрезмерного сбора данных и манипулятивных алгоритмов. Пришло время изменить это", – написал разработчик.

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Как стало известно ранее, Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире, обогнав даже Facebook и TikTok.

Отметим, 1 февраля 2021 года владелец мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что его команда работает эффективнее, чем крупные корпорации, такие как Facebook, потому что в небольших группах есть больше возможностей развиваться.

Напомним, 11 января издание The Daily Telegraph сообщило, что мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Согласно данным, приведенным СМИ, с 6 января 2021 года это приложение загрузили около 545 тыс. раз.

Отметим, 14 января Дуров заявил, что динамика прироста новых пользователей его платформы ускорилась радикальным образом. 12 января он заявил, что в течение последних трех суток в мессенджере появилось свыше 25 миллионов новых аккаунтов, а месячное количество активных пользователей возросло до 500 миллионов.

Ранее Telegram стал вторым приложением по количеству скачиваний в США: на рост популярности мессенджера повлияли запрет приложения Parler, а также блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter и новые условия конфиденциальности WhatsApp.