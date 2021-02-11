Дуров назвав "аморальним" збір особистих даних користувачів Facebook і WhatsApp

Засновник месенджера Telegram пообіцяв, що додаток ніколи не буде збирати особисті дані, але реклама в ньому все-таки з'явиться.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров у четвер, 11 лютого, заявив на своєму каналі, що в додатку не використовуватиметься таргетована реклама. За його словами, користувачі зможуть побачити рекламу винятково на великих каналах, і вона буде контекстною — відповідної тематики каналу, на якому вона буде відображатися.

При цьому приватні і групові чати завжди будуть без реклами, пообіцяв він.

"Призначені для користувача дані не будуть використовуватися для націлювання реклами. Ми вважаємо аморальним збір особистих даних користувачів для націлювання реклами, як це роблять WhatsApp-Facebook. Нам подобається підхід сервісів, що піклуються про конфіденційність, таких як DuckDuckGo: монетизація сервісів без збору інформації про користувачів", — зазначив Дуров.

За його словами, користувачі зможуть відмовитися від реклами, проте реклама з урахуванням конфіденційності — непоганий спосіб монетизувати свої зусилля з розвитку каналів. Дуров також незабаром має намір запропонувати систему пожертвувань і підписок.

"Наша кінцева мета — створити новий клас творців контенту — таких, які є фінансово стійкими і вільними у виборі стратегії, яка найкраще підходить для їхніх підписників. Традиційні соціальні мережі занадто довго експлуатують користувачів і творців контенту за допомогою надмірного збору даних і маніпулятивних алгоритмів. Прийшов час змінити це", — написав розробник.

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Як стало відомо раніше, Telegram став найбільш завантажуваним додатком у світі, обігнавши навіть Facebook і TikTok.

Зазначимо, що 1 лютого 2021 року власник месенджера Telegram Павло Дуров розповів, що його команда працює ефективніше, ніж великі корпорації, такі як Facebook, тому що в невеликих групах є більше можливостей розвиватися.

Нагадаємо: 11 січня видання The Daily Telegraph повідомило, що месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком у США. Згідно з даними, наведеними ЗМІ, з 6 січня 2021 року цю програму завантажили близько 545 тис. разів.

Зазначимо, що 14 січня Дуров заявив, що динаміка приросту нових користувачів його платформи прискорилася радикальним чином. 12 січня він заявив, що протягом останніх трьох діб у месенджері з'явилося понад 25 мільйонів нових акаунтів, а місячна кількість активних користувачів зросла до 500 мільйонів.

Раніше Telegram став другим додатком за кількістю завантажень у США: на зростання популярності месенджера вплинули заборона додатку Parler, а також блокування акаунту Дональда Трампа у Twitter і нові умови конфіденційності WhatsApp.