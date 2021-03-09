Curiosity передал на Землю изображение марсианского холма в сверхвысоком разрешении (фото)

Детализированное фото сделано из 30 отдельных кадров и позволяет хорошо рассмотреть поверхность Марса

Марсоход NASA Curiosity переслал на Землю еще одну фотографию с Марса, на которой в высоком разрешении запечатлен холм "Мон-Мерку".

Снимок, сделанный камерой MastCam Right, обнародовал в своем микроблоге в Twitter планетолог Томас Апере.

Мон-Мерку – это многослойный холм высотой 7 и длиной 15 метров. Изображение получено из 30 отдельных фотографий, сделанных 5 марта 2021 года.

[ + – ] Холм "Мон-Мерку"

"Холм "Мон-Мерку", снятый камерой Mastcam Curiosity. 5 марта в 15:00 по марсианскому времени. Чтобы оценить всю тонкость слоев (разрешение 10809 x 2954 пикселей), нажмите на эту ссылку, а затем дважды на увеличительное стекло", – предлагает исследователь.

[ + – ] Сообщение Томаса Апере

Ранее марсоход Curiosity обнаружил признаки древнего наводнения библейских масштабов на Марсе. Скорее всего, оно началось от удара астероида, изменившего климат на планете.

Также Curiosity сделал снимок части марсианского неба, в котором видны Земля и Венера. Фотография западной части горизонта Марса была сделана несколько месяцев назад. На снимке, среди пыльного неба Марса, едва различимы две светящие точки, где верхняя – это Земля, а нижняя – Венера.

Фокус писал о том, что марсоход NASA Curiosity сделал впечатляющую фотографию марсианского рассвета над кратером Гейла.

"Один из самых прекрасных снимков, которые мне посчастливилось получить", – написал Даг Эллисон из NASA, управлявший съемкой с Земли.