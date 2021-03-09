Curiosity передав на Землю зображення марсіанського пагорба у надвисокій якості (фото)

Детальне фото зроблено з 30 окремих кадрів і дозволяє добре розглянути поверхню Марса.

Марсохід NASA Curiosity переслав на Землю ще одну фотографію з Марса, на якій у високій якості відображений пагорб "Мон-Мірку".

Знімок, зроблений камерою MastCam Right, оприлюднив у своєму мікроблозі в Twitter планетолог Томас Апере.

Мон-Мірку — це багатошаровий пагорб висотою 7 і довжиною 15 метрів. Зображення отримано з 30 окремих фотографій, зроблених 5 березня 2021 року.

[ + – ] Пагорб "Мон-Мірку"

"Пагорб "Мон-Мірку", знятий камерою Mastcam Curiosity. 5 березня о 15:00 за марсіанським часом. Щоб оцінити всю тонкість шарів (дозвіл 10809 x 2954 пікселів), натисніть на це посилання, а потім двічі на збільшувальне скло", — пропонує дослідник.

[ + – ] Повідомлення Томаса аперіо

Раніше марсохід Curiosity виявив ознаки стародавньої повені біблійних масштабів на Марсі. Швидше за все, воно почалося від удару астероїда, який змінив клімат на планеті.

Також Curiosity зробив знімок частини марсіанського неба, на якому видно Землю і Венеру. Фотографія західної частині горизонту Марса була зроблена кілька місяців тому. На знімку, серед запорошеного неба Марса, ледь помітні дві світлі точки, де верхня — це Земля, а нижня — Венера.

Фокус писав про те, що марсохід NASA Curiosity зробив вражаючу фотографію марсіанського світанку над кратером Гейла.

"Один з найпрекрасніших знімків, які мені пощастило отримати", — написав Даг Еллісон з NASA, який керував зйомкою із Землі.