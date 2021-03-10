Оборонная компания Израиля создала камеры для БПЛА, которые могут работать в любых условиях (видео)

Новая система смогла получить изображения футбольного матча в высоком разрешении с расстояния 25 километров.

Израильская компания по производству оборонной электроники Elbit Systems представила комплекс видеонаблюдения для беспилотников Hermes 900, говорится в сообщении компании.

Комплекс наблюдения предлагает расширенные возможности в любых погодных условиях, в том числе наблюдения в условиях ограниченной видимости, таких как дымка и пыль.

В ходе недавних летных испытаний, которые проводились в Израиле, новая система смогла получить изображения футбольного матча в высоком разрешении с расстояния 25 километров и слежения за целями в воздухе на расстоянии в "десяток километров".

Беспилотник Hermes 900 способен непрерывно летать в течение 30 часов и нести до 300 кг полезной нагрузки. БПЛА предназначен для ведения наблюдения, патрулирования с воздуха, разведки. Как опция предусмотрена возможность оснащения аппарата ударными комплексами.

Напомним, во время рабочей встречи командующего ВМС Алексея Неижпапы и представителями производителя "Bayraktar Makina" было решено закупить беспилотные комплексы для нужд Военно-морских сил. Ранее сообщалось, что в планах купить 5 ударных беспилотников для ВМС. Таким образом, общее количество Bayraktar TB2 в ВСУ достигнет 11.

Ранее дальний разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США совершил 4 февраля очередной полет над Украиной, но на этот раз его маршрут отличался от обычного. На этот раз полет длительностью более 20 часов прошел вдоль черноморского побережья России, северной границы Крыма, а затем беспилотник произвел мониторинг вдоль линии боевого соприкосновения на Донбассе.