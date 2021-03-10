Оборонна компанія Ізраїлю створила камери для БПЛА, які можуть працювати в будь-яких умовах (відео)

Нова система змогла отримати зображення футбольного матчу у високій роздільній здатності з відстані 25 кілометрів.

Ізраїльська компанія з виробництва оборонної електроніки Elbit Systems представила комплекс відеоспостереження для безпілотників Hermes 900, йдеться у повідомленні компанії.

Комплекс спостереження пропонує розширені можливості в будь-яких погодних умовах, зокрема спостереження в умовах обмеженої видимості, таких як серпанок та пил.

Під час недавніх льотних випробувань, які проводилися в Ізраїлі, нова система змогла отримати зображення футбольного матчу у високій роздільній здатності з відстані 25 кілометрів і стеження за цілями в повітрі на відстані "десятка кілометрів".

Безпілотник Hermes 900 здатний безперервно літати протягом 30 годин і нести до 300 кг корисного навантаження. БПЛА призначений для ведення спостереження, патрулювання з повітря, розвідки. Як опція передбачена можливість оснащення апарату ударними комплексами.

Нагадаємо, під час робочої зустрічі командувача ВМС Олексія Неїжпапи та представників виробника "Bayraktar Makina" було вирішено закупити безпілотні комплекси для потреб Військово-морських сил. Раніше повідомлялося, що в планах купити 5 ударних безпілотників для ВМС. Таким чином, загальна кількість Bayraktar TB2 в ЗСУ досягне 11.

Раніше дальній розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk ВПС США зробив 4 лютого черговий політ над Україною, але цього разу його маршрут відрізнявся від звичайного. Цього разу політ тривалістю більше 20 годин пройшов уздовж чорноморського узбережжя Росії, північного кордону Криму, а потім безпілотник здійснив моніторинг уздовж лінії бойового зіткнення на Донбасі.