Вакцина NovaVax, которую получит Украина, показала эффективность 96%

В испытании препарата только в Британии приняли участие более 15 тысяч добровольцев

Вакцина от компании NovaVax Inc эффективна на 96% в предотвращении случаев заражения, вызванных оригинальной версией коронавируса.

Это выяснилось во время испытаний, проведенных британскими учеными, информирует Reuters.

В испытании участвовали более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет. В компании утверждают, что не было зафиксировано случаев серьезных заболеваний или смертей среди получивших вакцину.

В вопросе защиты от более заразного варианта британского штамма вируса вакцина показала эффективность в 86%, что в совокупности составило 90% эффективности на основе данных об инфицировании обеими версиями COVID-19.

В Южной Африке, где добровольцы подвергались воздействию более заразного африканского штамма коронавируса, испытания показали, что NovaVax эффективна на 55% в отношении людей без ВИЧ и полностью предотвращает тяжелое течение заболевания. Когда в анализ включили данные от ВИЧ-положительных участников, эффективность прививки снизилась приблизительно до 49%.

Напомним, 29 января Novavax заявила о 90-процентной эффективности ее вакцины от коронавируса.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил 22 февраля, что индийская компания Serum Institute дополнительно поставит в Украину 5 млн доз вакцины от коронавируса Novavax. Таким образом, общий объем вакцины Novavax, который ожидается в Украине, составляет 15 миллионов доз.

А 10 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина ждет поставок вакцины Pfizer в ближайшие недели.