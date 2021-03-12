Вакцина NovaVax, яку отримає Україна, показала ефективність 96%

У випробуванні препарату тільки в Британії взяли участь більше 15 тисяч добровольців

Вакцина від компанії NovaVax Inc ефективна на 96% у запобіганні випадків зараження, викликаних оригінальною версією коронавірусу.

Це з'ясувалося під час випробувань, проведених британськими вченими, інформує Reuters.

У випробуванні брали участь більше 15 тисяч осіб віком від 18 до 84 років. У компанії стверджують, що не було зафіксовано випадків серйозних захворювань або смертей серед тих, хто отримали вакцину.

У питанні захисту від більш заразного варіанту британського штаму вірусу вакцина показала ефективність 86%, що загалом склало 90% ефективності на основі даних про інфікування обома версіями COVID-19.

У Південній Африці, де добровольці піддавалися впливу більш заразного африканського штаму коронавірусу, випробування показали, що NovaVax ефективна на 55% щодо людей без ВІЛ та повністю запобігає важкому перебігу захворювання. Коли в аналіз додали дані від ВІЛ-позитивних учасників, ефективність щеплення знизилася приблизно до 49%.

Нагадаємо, 29 січня Novavax заявила про 90-відсоткову ефективність її вакцини від коронавірусу.

Зі свого боку, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив 22 лютого, що індійська компанія Serum Institute додатково поставить в Україну 5 млн доз вакцини від коронавірусу Novavax. Таким чином, загальний обсяг вакцини Novavax, який очікується в Україні, становить 15 мільйонів доз.

А 10 березня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна чекає поставок вакцини Pfizer найближчими тижнями.