Создана маска против коронавируса, которая закрывает только нос (фото)

В такой маске можно без проблем принимать пищу, пить воду или посещать стоматолога

Ученые из Национального политехнического института Мексики разработали назальную маску от коронавируса, которую не нужно будет снимать во время приема еды, питья или посещения стоматолога.

Координатор проекта Густаво Акоста Альтамирано утверждает, что назальная маска Mask Eating уменьшает риск заражения COVID-19. Маску создали для того, чтобы расширить защиту людей в условиях распространения новых штаммов инфекции.

По его словам, он сам и его коллеги ожидают, что новая маска станет важным вкладом в борьбу с заразными модификациями COVID-19.

"Можно будет получить большую защиту, особенно когда трудно соблюдать здоровую дистанцию (в ресторанах, длительных рейсах или на приемах у стоматологов)", – объяснил ученый.

[ + – ] Назальная маска от коронавируса

Ранее сообщалось, что компания BioSerenity (Франция), занимающаяся производством защитных масок, заявила, что новый образец ее продукции способен обеззараживать воздух от COVID-19. По словам представителей компании, уничтожать возбудителя болезни будет специальный текстильный слой в этой маске.

Также мы писали, что Центр по контролю заболеваний в США может начать официально рекомендовать американцам носить две маски.

Фокус сообщал, что согласно исследованию, черные и белые защитные маски кажутся людям самыми безопасными.