Створена маска проти коронавірусу, яка закриває тільки ніс (фото)

У такій масці можна без проблем вживати їжу, пити воду або відвідувати стоматолога.

Вчені з Національного політехнічного інституту Мексики розробили назальну маску від коронавірусу, яку не потрібно буде знімати під час приймання їжі, пиття або відвідування стоматолога.

Координатор проекту Густаво Акоста Альтамірано стверджує, що назальная маска Mask Eating зменшує ризик зараження COVID-19. Маску створили для того, щоб розширити захист людей в умовах поширення нових штамів інфекції.

За його словами, він сам і його колеги очікують, що нова маска стане важливим внеском у боротьбі із заразними модифікаціями COVID-19.

"Можна буде отримати більший захист, особливо коли важко дотримуватися здорової дистанцію (у ресторанах, тривалих рейсах або на прийомах у лікарів-стоматологів)", — пояснив учений.

[ + – ] Назальна маска від коронавірусу

Раніше повідомлялося, що компанія BioSerenity (Франція), яка займається виробництвом захисних масок, заявила, що новий зразок її продукції здатний знезаражувати повітря від COVID-19. За словами представників компанії, знищувати збудника хвороби буде спеціальний текстильний шар у цій масці.

Також ми писали, що Центр із контролю захворювань в США може почати офіційно рекомендувати американцям носити дві маски.

Фокус повідомляв, що згідно з дослідженням, чорні та білі захисні маски здаються людям найбезпечнішими.