За новый трек Маска о технологии NFT предложили 69 млн долларов (видео)
Данная технология позволяет закрепить за человеком владение любым цифровым объектом искусства
Американский миллиардер Илон Маск выпустил трек о технологии NFT, которая позволяет человеку закрепить за собой владение любым цифровым объектом искусства, продав его после этого.
"Я продаю эту песню об NFT как NFT", – написал предприниматель в своем микроблоге в Twitter.
Трек сопровождается роликом с золотой статуэткой, неоновой надписью "NFT", а также каруселью с Доге и монетами (намек на криптовалюту Dogecoin, которую поддерживает Маск). В песне звучат слова "Computers never sleep" (компьютеры никогда не спят).
На новый твит бизнесмена успел отреагировать художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, предложивший сооснователю Tesla за его новую песню 69 млн долларов.
Ранее мы сообщали, что должность Илона Маска в Tesla в официальных документах компании теперь будет называться Technoking, что можно перевести как "технокороль" или "король технологий". Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн теперь будет "мастером монет" (Master of Coin) по аналогии с вымышленным титулом в саге Джорджа Мартина и сериале "Игра престолов" по ее мотивам.
Также мы писали, что главу Tesla подал в суд американский акционер компании, обвиняя его в нанесении материального ущерба инвесторам публикацией бесконтрольных твитов. Акционер Tesla Чейз Гаррити обвиняет главу компании Илона Маска в публикации безответственных твитов, которые подвергают компанию финансовым рискам и приводят к убыткам на миллиарды долларов.
Фокус сообщал, что инвестор компании Tesla подал в суд на гендиректора Илона Маска и его совет директоров в Делавэре, утверждая, что Маск подверг компанию потенциальной ответственности и рыночным потерям на миллиарды долларов, продолжая рассылать "беспорядочные" твиты, несмотря на соглашение с регулирующими органами, требующее предварительного одобрения его сообщений в соцсетях.