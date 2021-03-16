За новый трек Маска о технологии NFT предложили 69 млн долларов (видео)

Данная технология позволяет закрепить за человеком владение любым цифровым объектом искусства

Американский миллиардер Илон Маск выпустил трек о технологии NFT, которая позволяет человеку закрепить за собой владение любым цифровым объектом искусства, продав его после этого.

"Я продаю эту песню об NFT как NFT", – написал предприниматель в своем микроблоге в Twitter.

Трек сопровождается роликом с золотой статуэткой, неоновой надписью "NFT", а также каруселью с Доге и монетами (намек на криптовалюту Dogecoin, которую поддерживает Маск). В песне звучат слова "Computers never sleep" (компьютеры никогда не спят).

[ + – ] Сообщение Илона Маска

На новый твит бизнесмена успел отреагировать художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, предложивший сооснователю Tesla за его новую песню 69 млн долларов.

[ + – ] Сообщение Майка Винкельманна

Ранее мы сообщали, что должность Илона Маска в Tesla в официальных документах компании теперь будет называться Technoking, что можно перевести как "технокороль" или "король технологий". Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн теперь будет "мастером монет" (Master of Coin) по аналогии с вымышленным титулом в саге Джорджа Мартина и сериале "Игра престолов" по ее мотивам.

Также мы писали, что главу Tesla подал в суд американский акционер компании, обвиняя его в нанесении материального ущерба инвесторам публикацией бесконтрольных твитов. Акционер Tesla Чейз Гаррити обвиняет главу компании Илона Маска в публикации безответственных твитов, которые подвергают компанию финансовым рискам и приводят к убыткам на миллиарды долларов.

Фокус сообщал, что инвестор компании Tesla подал в суд на гендиректора Илона Маска и его совет директоров в Делавэре, утверждая, что Маск подверг компанию потенциальной ответственности и рыночным потерям на миллиарды долларов, продолжая рассылать "беспорядочные" твиты, несмотря на соглашение с регулирующими органами, требующее предварительного одобрения его сообщений в соцсетях.