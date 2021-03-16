За новий трек Маска про технології NFT запропонували 69 млн доларів (відео)
Ця технологія дозволяє закріпити за людиною володіння будь-яким цифровим об'єктом мистецтва
Американський мільярдер Ілон Маск випустив трек про технології NFT, яка дозволяє людині закріпити за собою володіння будь-яким цифровим об'єктом мистецтва, продавши його після цього.
"Я продаю цю пісню про NFT як NFT", — написав підприємець у своєму мікроблозі у Twitter.
Трек супроводжується роликом із золотою статуеткою, неоновим написом "NFT", а також каруселлю з Доге і монетами (натяк на криптовалюту Dogecoin, яку підтримує Маск). У пісні звучать слова "Computers never sleep" (комп'ютери ніколи не сплять).
На новий твіт бізнесмена встиг відреагувати художник Майк Вінкельманн, відомий як Beeple, який запропонував співзасновник Tesla за його нову пісню 69 млн доларів.
Раніше ми повідомляли, що посада Ілона Маска в Tesla в офіційних документах компанії тепер буде називатися Technoking, що можна перекласти як "технокороль" або "король технологій". Фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн тепер буде "майстром монет" (Master of Coin) за аналогією з вигаданим титулом у сазі Джорджа Мартіна і серіалі "Гра престолів" за її мотивами.
Також ми писали, що на голову Tesla подав до суду американський акціонер компанії, звинувачуючи його в нанесенні матеріального збитку інвесторам публікацією безконтрольних твітів. Акціонер Tesla Чейз Гарріті звинувачує голову компанії Ілона Маска в публікації безвідповідальних твітів, які піддають компанію фінансовим ризикам і призводять до збитків на мільярди доларів.
Фокус повідомляв, що інвестор компанії Tesla подав до суду на гендиректора Ілона Маска і його раду директорів у Делавері, стверджуючи, що Маск піддав компанію потенційній відповідальності і ринковим втратам на мільярди доларів, продовжуючи розсилати "безладні" твіти, незважаючи на угоду з регулювальними органами, вимагає попереднього схвалення його повідомлень у соцмережах.