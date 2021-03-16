За новий трек Маска про технології NFT запропонували 69 млн доларів (відео)

Ця технологія дозволяє закріпити за людиною володіння будь-яким цифровим об'єктом мистецтва

Американський мільярдер Ілон Маск випустив трек про технології NFT, яка дозволяє людині закріпити за собою володіння будь-яким цифровим об'єктом мистецтва, продавши його після цього.

"Я продаю цю пісню про NFT як NFT", — написав підприємець у своєму мікроблозі у Twitter.

Трек супроводжується роликом із золотою статуеткою, неоновим написом "NFT", а також каруселлю з Доге і монетами (натяк на криптовалюту Dogecoin, яку підтримує Маск). У пісні звучать слова "Computers never sleep" (комп'ютери ніколи не сплять).

[ + – ] Повідомлення Ілона Маска

На новий твіт бізнесмена встиг відреагувати художник Майк Вінкельманн, відомий як Beeple, який запропонував співзасновник Tesla за його нову пісню 69 млн доларів.

[ + – ] Повідомлення Майка Вінкельмана

Раніше ми повідомляли, що посада Ілона Маска в Tesla в офіційних документах компанії тепер буде називатися Technoking, що можна перекласти як "технокороль" або "король технологій". Фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн тепер буде "майстром монет" (Master of Coin) за аналогією з вигаданим титулом у сазі Джорджа Мартіна і серіалі "Гра престолів" за її мотивами.

Також ми писали, що на голову Tesla подав до суду американський акціонер компанії, звинувачуючи його в нанесенні матеріального збитку інвесторам публікацією безконтрольних твітів. Акціонер Tesla Чейз Гарріті звинувачує голову компанії Ілона Маска в публікації безвідповідальних твітів, які піддають компанію фінансовим ризикам і призводять до збитків на мільярди доларів.

Фокус повідомляв, що інвестор компанії Tesla подав до суду на гендиректора Ілона Маска і його раду директорів у Делавері, стверджуючи, що Маск піддав компанію потенційній відповідальності і ринковим втратам на мільярди доларів, продовжуючи розсилати "безладні" твіти, незважаючи на угоду з регулювальними органами, вимагає попереднього схвалення його повідомлень у соцмережах.