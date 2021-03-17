В Киевской области разработали новейший многофункциональный беспилотник (фото)

Аппарат обладает современным дизайном и передает картинку на большом расстоянии.

Конструкторы из города Бровары Киевской области разработали новый украинский беспилотник под названием "БРАВО". О нем в социальной сети "Фейсбук" рассказали организаторы Международного авиакосмического салона "Авіасвіт".

Научно-производственное предприятие «СКАЙ ЗЕТ» впервые представило одномоторный многофункциональный беспилотный дрон собственного производства. Подкосный высокоплан оборудован поршневым двигателем внутреннего сгорания, толкающим винтом, двумя балками и двухкилевым оперением, при этом аппарат имеет весьма скромные габариты.

[ + – ] Беспилотник "БРАВО" из Броваров Фото: Фейсбук / Авіасвіт

Беспилотник "БРАВО" создан для выполнения авиахимических работ в светлое время суток и не предназначен для полетов в сложных метеоусловиях. Видеосигнал с дрона транслируется на наземную станцию, благодаря чему им можно управлять дистанционно.

Летательный аппарат, разработанный в Броварах, станет новичком космического салона. Стоит отметить, что выставку "Авіасвіт-XXI" планируют провести 27-30 апреля в Киеве, несмотря на пандемию.

[ + – ] Беспилотник БРАВО Фото: Фейсбук / Авіасвіт

Ранее израильская компания Elbit Systems разработала новейшие камеры для беспилотников Hermes 900, которые могут работать при любых условиях, включая низкую видимость. Система смогла сделать снимок футбольного матча с расстояния 25 километров, сохранив высокое разрешение. Кроме того, во время испытаний она смогла уследить за воздушными целями на расстоянии десятка километров. Сам же Hermes 900 способен находиться в воздухе до 30 часов без дозаправки и нести до 300 кг полезной нагрузки. Он предназначен для наблюдения и разведки, однако может быть оснащен ударными комплексами.

Писали также, что украинское конструкторское бюро "Луч" представило макет ударного беспилотника "Сокол-300" на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби. Как уверяют разработчики, БПЛА сможет разведывать территорию и вести огонь по вражеским позициям в тылу и на передовой, поражая цели на расстоянии до 10 километров. Стоимость одного дрона составляет около 45 миллионов гривен, но цена упадет с началом массового производства.