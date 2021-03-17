У Київській області розробили новітній багатофункціональний безпілотник (фото)

Апарат має сучасний дизайн і передає картинку на великій відстані.

Конструктори з міста Бровари Київської області розробили новий український безпілотник під назвою "БРАВО". Про нього в соціальній мережі "Фейсбук" розповіли організатори Міжнародного авіакосмічного салону "Авіасвіт".

Науково-виробниче підприємство «СКАЙ ЗЕТ» вперше представило одномоторний багатофункціональний безпілотний дрон власного виробництва. Підкісний високоплан обладнаний двигуном внутрішнього згоряння, який штовхає гвинтом, двома балками і двокілевим оперенням, при цьому апарат має досить скромні габарити.

[ + – ] Безпілотник "БРАВО" з Броварів Фото: Фейсбук / Авіасвіт

Безпілотник "БРАВО" створений для здійснення авіахімічних робіт у світлий час доби і не призначений для польотів у складних метеоумовах. Відеосигнал із дрона транслюється на наземну станцію, завдяки чому ним можна керувати дистанційно.

Літальний апарат, розроблений в Броварах, стане новачком космічного салону. Варто зазначити, що виставку "Авіасвіт-XXI" планують провести 27-30 квітня в Києві, незважаючи на пандемію.

[ + – ] Безпілотник БРАВО Фото: Фейсбук / Авіасвіт

Раніше ізраїльська компанія Elbit Systems розробила новітні камери для безпілотників Hermes 900, які можуть працювати за будь-яких умов, враховуючи низьку видимість. Система змогла зробити знімок футбольного матчу з відстані 25 кілометрів, зберігши високий дозвіл. Крім того, під час випробувань вона змогла встежити за повітряними цілями на відстані десятка кілометрів. Власне ж Hermes 900 здатний перебувати в повітрі до 30 годин без дозаправки і нести до 300 кг корисного навантаження. Він призначений для спостереження і розвідки, однак може бути оснащений ударними комплексами.

Писали також, що українське конструкторське бюро "Луч" представило макет ударного безпілотника "Сокіл-300" на виставці IDEX 2021 Абу-Дабі. Як запевняють розробники, БПЛА зможе розвідувати територію і вести вогонь по ворожих позиціях в тилу та на передовій, вражаючи цілі на відстані до 10 кілометрів. Вартість одного дрона становить майже 45 мільйонів гривень, але ціна впаде з початком масового виробництва.