LG может закрыть производство смартфонов в ближайшем будущем — Bloomberg

Инсайдеры сообщают, что компания свернет мобильное направление уже в апреле.

Компания LG Electronics Inc. может закрыть свой бизнес по производству смартфонов вместо того, чтобы продавать его, сообщает DongA Ilbo со ссылкой на анонимный источник, работающий в отрасли.

Согласно сообщению DongA Ilbo, переговоры с немецкой Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup JSC о возможной продаже бизнеса смартфонов, похоже, не увенчались успехом, говорится в материале bloomberg.com.

В январе 2021 года генеральный директор LG Electronics заявил, что данное направление убыточно. Также известно, что в феврале компания остановила разработку телефонов с выдвижным дисплеем, а буквально вчера LG отложила выпуск всех новых смартфонов, выход которых планировался в первой половине этого года. Также источник сообщил DongA, что LG может поделиться своим решением о судьбе бизнеса с сотрудниками уже в начале апреля.

Несмотря на то, что компания анонсировала смартфон Rollable, а также запатентовала аппарат с растягивающимся экраном, последние годы ее мобильные устройства раскупались неохотно. В течение пяти лет разработчик пытался нарастить долю рынка, но конкуренция слишком велика да и пандемия коронавируса нанесла существенный удар по бизнесу. Как мы сообщали ранее, лидерские позиции по поставкам и продажам смартфонов по итогам 2020 года заняли компании Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple и OPPO. LG даже не вошла в десятку лидеров.

В течение прошлого года компания выпустила всего 7,2 млн смартфонов — главные конкуренты столько продают за одну-две недели. Для сравнения: в 2014 году LG продавала почти 70 млн смартфонов, наравне с Xiaomi и лишь немного уступая Huawei.

Ранее мы сообщали, что в LG нашли новое применение прозрачным OLED-дисплеям.