LG може закрити виробництво смартфонів у найближчому майбутньому — Bloomberg

Інсайдери повідомляють, що компанія згорне мобільний напрямок уже в квітні.

Компанія LG Electronics Inc. може закрити свій бізнес з виробництва смартфонів замість того, щоб продавати його, повідомляє DongA Ilbo з посиланням на анонімне джерело, що працює в галузі.

Згідно з повідомленням DongA Ilbo, переговори з німецькою Volkswagen AG і в'єтнамською Vingroup JSC про можливий продаж бізнесу смартфонів, схоже, не увінчалися успіхом, йдеться в матеріалі bloomberg.com.

У січні 2021 року генеральний директор LG Electronics заявив, що цей напрямок є збитковим. Також відомо, що в лютому компанія зупинила розробку телефонів з висувним дисплеєм, а буквально вчора LG відклала випуск усіх нових смартфонів, вихід яких планувався в першій половині цього року. Також джерело повідомило DongA, що LG може поділитися своїм рішенням про долю бізнесу зі співробітниками вже на початку квітня.

Незважаючи на те, що компанія анонсувала смартфон Rollable, а також запатентувала апарат з екраном, що розтягується, останніми роками її мобільні пристрої розкуповувалися неохоче. Протягом п'яти років розробник намагався наростити частку ринку, але конкуренція дуже велика та й пандемія коронавірусу завдала істотного удару по бізнесу. Як ми повідомляли раніше, лідерські позиції щодо постачання і продажу смартфонів за підсумками 2020 року посіли компанії Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple та OPPO. LG навіть не увійшла в десятку лідерів.

Протягом минулого року компанія випустила всього 7,2 млн смартфонів — головні конкуренти стільки продають за один-два тижні. Для порівняння: у 2014 році LG продавала майже 70 млн смартфонів, нарівні з Xiaomi і лише трохи поступаючись Huawei.

Раніше ми повідомляли, що в LG знайшли нове застосування прозорим OLED-дисплеям.