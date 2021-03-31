Virgin Galactic представила космический корабль Spaceship III (видео)

Космический аппарат чем-то напоминает королевский звездолет из фильма "Звездные войны"

Компания Virgin Galactic презентовала свой космический корабль третьего поколения .

Как информирует пресс-служба компании, первый космолет новой серии назвали VSS (Virgin SpaceShip) Imagine.

Сообщается, что внешне космический корабль, созданный компанией миллиардера Ричарда Брэнсона, практически не отличается от космолета Unity серии SpaceShipTwo.

Основное отличие – зеркально-металлический корпус, который, как утверждает производитель, будет способен отражать окружающее пространство, меняя свой цвет во время полета с Земли в космическое пространство.

Издание Engadget сравнило новый космический аппарат с королевским звездолетом Набу из популярной киноленты "Звездные войны".

В Virgin Galactic технические характеристики Spaceship III не называют, сообщая лишь о том, что модельная конструкция челнока существенно упрощает его обслуживание.

[ + – ] Космический корабль Spaceship III

Ранее сообщалось о том, что NASA приступило к сборке аппарата для полета к Психее. Космический аппарат для изучения астероида будет запущен в августе 2022 года. В течение следующего года NASA планирует завершить сборку, провести тщательные проверки и испытания аппарата, прежде чем он отправится на стартовую площадку на мысе Канаверал.

Также стало известно, что Россия и Китай хотят вместе создавать космическую станцию на Луне. Стороны подписали меморандум и заявили, что "будут содействовать сотрудничеству по созданию станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров".

Фокус писал о том, что в этом десятилетии планируется постройка первого в истории человечества отеля в космосе. Строительством займется компания Orbital Assembly. Станцию под названием Voyager планируют начать строить на низкой околоземной орбите в 2025 году. Компания планирует открыть свой курорт уже в 2027 году.