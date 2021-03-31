Virgin Galactic представила космічний корабель Spaceship III (відео)

Космічний апарат чимось нагадує королівський зореліт із фільму "Зоряні війни"

Компанія Virgin Galactic презентувала свій космічний корабель третього покоління.

Як інформує прес-служба компанії, перший космоліт нової серії назвали VSS (Virgin SpaceShip) Imagine.

Повідомляється, що зовні космічний корабель, створений компанією мільярдера Річарда Бренсона, практично не відрізняється від космольота Unity серії SpaceShipTwo.

Основна відмінність — дзеркально-металевий корпус, який, як стверджує виробник, буде здатний відображати навколишній простір, змінюючи свій колір під час польоту із Землі в космічний простір.

Видання Engadget порівняло новий космічний апарат із королівським зіркольотом Набу з популярної кінострічки "Зоряні війни".

У Virgin Galactic технічні характеристики Spaceship III не називають, повідомляючи лише про те, що модельна конструкція човника істотно спрощує його обслуговування.

[ + – ] Космічний корабель Spaceship III

Раніше повідомлялося про те, що NASA почало збирати апарат для польоту до Психеї. Космічний апарат для вивчення астероїда буде запущений в серпні 2022 року. Протягом наступного року NASA планує завершити збірку, провести ретельні перевірки та випробування апарату, перш ніж він відправиться на стартовий майданчик на мисі Канаверал.

Також стало відомо, що Росія і Китай хочуть разом створювати космічну станцію на Місяці. Сторони підписали меморандум і заявили, що "приятимуть співробітництву зі створення станції з відкритим доступом для всіх зацікавлених країн і міжнародних партнерів".

Фокус писав про те, що в цьому десятилітті планується спорудження першого в історії людства готелю в космосі. Будівництвом займеться компанія Orbital Assembly. Станцію під назвою Voyager планують почати будувати на низькій навколоземній орбіті в 2025 році. Компанія планує відкрити свій курорт вже в 2027 році.