Россия и Китай хотят вместе создавать космическую станцию на Луне

Стороны подписали меморандум и заявили, что "будут содействовать сотрудничеству по созданию станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров".

9 марта гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь от имени правительств своих стран подписали Меморандум о взаимопонимании в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".

Сообщается, что представители РФ и Китая "будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров", поскольку их цель — это "укрепление научно-исследовательского взаимодействия и продвижения исследования и использования космического пространства в интересах всего человечества".

"Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне", — рассказывает пресс-служба "Роскосмоса".

Ученые Китая и России сперва планируют совместно разработать Дорожную карту создания МНЛС, после чего уже приступят к планированию, обоснованию, проектированию проекта по созданию МНЛС, в том числе — его презентации мировому научному обществу.

Отметим, в опубликованном 8 марта интервью изданию The New York Times командующий образованных год назад Космических сил США генерал Джон Реймонд заявлял, что у России и Китая есть достаточное серьезное оружие на орбите, "вызывающее беспокойство".

"У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. И все эти угрозы сегодня здесь. Это мы не говорим о будущем", — сказал Реймонд.

Напомним, в начале марта 2021 года с российского космодрома Байконур, где стартовал корабль "Буран", была похищена секретная электроника.

Также в СМИ в последнее время регулярно появляется информация о различных поломках в российском отсеке Международной космической станции (МКС). Так, в январе на борту станции вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ". В конце сентября 2020 года в промежуточной камере модуля "Звезда" была обнаружена трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Пробоина в корпусе была заделана, однако позже выяснилось, что воздух может утекать не только в этом месте – новая утечка кислорода была зафиксирована уже в декабре.

Недавно у россиян на борту МКС закончилась еда, но их накормили американцы: российские космонавты получили от американских коллег 13 контейнеров с рационами питания.

Тем временем американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск уже строит планы где и как будут жить первые колонисты планеты Марс.