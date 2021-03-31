Pfizer разрабатывает "сухую" версию вакцины для бедных стран, – WSJ

Новый препарат, использование которого запланировано на начало 2022 года, будет проще хранить и использовать

Американская фармацевтическая компания Pfizer совместно с немецкой фирмой BioNTech намерены в апреле текущего года приступить в тестированию лиофилизированной ("сухой") версии вакцины против коронавируса.

Как сообщает The Wall Street Journal, если безопасность нового препарата будет доказана, то это упростит хранение доз и использование прививок в государствах с низким уровнем доходов.

Клинические испытания "сухой" вакцины продлятся в США около двух месяцев, препарат испытают на 1100 добровольцах.

Ученые хотят определить, является ли лиофилизированная версия такой же эффективной и безопасной, как и утвержденная регулирующими органами.

Специалисты утверждают, что подобная вакцина имеет преимущества перед жидкой или замороженной, так как ей необходимо лишь стандартное охлаждение, что облегчит хранение и обработку препарата.

Также "сухая" вакцина расширит доступ к препарату в странах с низким уровнем дохода, в которых нет специализированного оборудования для ее хранения.

"В случае успеха новый состав может быть готов к использованию к началу следующего года", – заявляют в Pfizer.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что до 15 апреля в Украину прибудут партии вакцин от AstraZeneca и Pfizer в рамках инициативы COVAX.

"Это первая поставка в рамках COVAX, которую мы ожидаем. Если быть точным — 360 тысяч доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы ожидаем до 15 апреля. Это та информация, которую мы имеем от COVAX, что первая поставка должна быть именно в таком объеме и в ближайшие 2-3 недели", — сказал он.

Напомним, 19 марта 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволяет использовать разработанные в экстренном порядке вакцины для профилактики COVID-19. Также этот документ освобождает от ответственности производителей вакцин от коронавируса и задействованный в процессе вакцинации медперсонал за любые последствия вакцинации.

Фокус сообщал, что Ватикан в преддверии Пасхи вакцинирует 1200 бездомных от коронавируса. Во время Страстной недели 1200 из беднейших людей будут иметь возможность пройти вакцинацию вакциной Pfizer-BioNTech — той же вакциной, которую вводили Папе Римскому и сотрудникам Святого Престола.