Рада сняла ответственность с производителей вакцин от COVID-19 за возможные последствия

Благодаря принятому документу Украина сможет получить бесплатные дозы вакцин в рамках программы COVAX, в том числе — Pfizer.

19 марта 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №5247, который позволяет использовать разработанные в экстренном порядке вакцины для профилактики COVID-19. Также этот документ освобождает от ответственности производителей вакцин от коронавируса и задействованный в процессе вакцинации медперсонал за любые последствия вакцинации.

Впрочем, как уточнили на сайте партии "Слуга народа", от ответственности освобождаются только те медицинские сотрудники, которые действовали по инструкции.

"То есть за халатность ответственность будет", — сообщает пресс-служба политсилы.

Также в законопроект предложили добавить норму касательно компенсации потенциального вреда от вакцинации со стороны государства.

"Кабмин должен разработать в двухнедельный срок подзаконные акты, которые позволят государству платить людям компенсацию в случае возникновения осложнений от вакцинации", — заявил "Слуга народа" Михаил Радуцкий, глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Отмечается, что благодаря принятию этого законопроекта Украина сможет получить бесплатные дозы вакцин по программе COVAX, в том числе — и американской Pfizer.

Накануне, 18 марта, и нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов писал на своем канале в Telegram о том, что без этого закона Украина не сможет участвовать в инициативе COVAX.

"Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer", — писал Фролов.

Отметим, в Украине впервые за сутки вакцинировали более 10 тыс. человек. Сообщалось, что всего с начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек.

19 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина переходит ко второму из пяти этапу вакцинации.

Напомним, во время сегодняшнего заседания ВРУ проголосовала за отмену пленарных заседаний до 13 апреля. Поводом для принятия такого решения стал новый локдаун в Киеве, который должен продлиться до 9 апреля.