Рада зняла відповідальність з виробників вакцин від COVID-19 за можливі наслідки

Завдяки ухваленому документу Україна зможе отримати безкоштовні дози вакцин у рамках програми COVAX, у тому числі — Pfizer.

19 березня 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроект№5247, який дозволяє використовувати розроблені в екстреному порядку вакцини для профілактики COVID-19. Також цей документ звільняє від відповідальності виробників вакцин від коронавірусу і залучений у процесі вакцинації медперсонал за будь-які наслідки вакцинації.

Втім, як уточнили на сайті партії "Слуга народу", від відповідальності звільняються тільки ті медичні співробітники, які діяли за інструкцією.

"Тобто за недбалість відповідальність буде", — повідомляє пресслужба політсили.

Також у законопроект запропонували додати норму щодо компенсації потенційної шкоди від вакцинації з боку держави.

"Кабмін повинен розробити у двотижневий термін підзаконні акти, які дозволять державі платити людям компенсацію в разі виникнення ускладнень від вакцинації", — заявив "слуга народу" Михайло Радуцький, голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Зазначається, що завдяки ухваленню цього законопроекту Україна зможе отримати безкоштовні дози вакцин за програмою COVAX, у тому числі — і американської Pfizer.

Напередодні, 18 березня, і нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов писав на своєму каналі в Telegram про те, що без цього закону Україна не зможе брати участь в ініціативі COVAX.

"Без ухвалення цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, у т.ч. вакцину Pfizer", — писав Фролов.

Зазначимо, що в Україні вперше за добу вакцинували понад 10 тис. чоловік. Повідомлялося, що всього з початку кампанії вакцинації щеплено 92 714 осіб.

19 березня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна переходить до другого з п'яти етапів вакцинації.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього засідання ВРУ проголосувала за скасування пленарних засідань до 13 квітня. Приводом для прийняття такого рішення став новий локдаун у Києві, який повинен тривати до 9 квітня.