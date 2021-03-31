Pfizer розробляє "суху" версію вакцини для бідних країн, — WSJ

Новий препарат, використання якого заплановано на початок 2022 року, буде простіше зберігатися і використовуватися

Американська фармацевтична компанія Pfizer спільно з німецькою фірмою BioNTech має намір у квітні поточного року приступити до тестування ліофілізованої ( "сухої") версії вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляє The Wall Street Journal, якщо безпеку нового препарату буде доведено, то це спростить зберігання доз і використання щеплень у державах з низьким рівнем доходів.

Клінічні випробування "сухої" вакцини триватимуть у США близько двох місяців, препарат випробують на 1100 добровольцях.

Учені хочуть визначити, чи є ліофілізована версія такою ж ефективною і безпечною, як і затверджена регулювальними органами.

Фахівці стверджують, що подібна вакцина має переваги перед рідкою або замороженою, оскільки їй необхідне лише стандартне охолодження, що полегшить зберігання й обробку препарату.

Також "суха" вакцина розширить доступ до препарату в країнах з низьким рівнем доходу, у яких немає спеціалізованого обладнання для її зберігання.

"У разі успіху новий склад може бути готовий до використання до початку наступного року", — заявляють у Pfizer.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що до 15 квітня в Україну прибудуть партії вакцин від AstraZeneca і Pfizer у рамках ініціативи COVAX.

"Це перше постачання в рамках COVAX, яке ми очікуємо. Якщо бути точним — 360 тисяч доз AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer ми очікуємо до 15 квітня. Це та інформація, яку ми маємо від COVAX, що перше постачання повинне бути саме в такому обсязі і в найближчі 2-3 тижні", — сказав він.

Нагадаємо, що 19 березня 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроект, який дозволяє використовувати розроблені в екстреному порядку вакцини для профілактики COVID-19. Також цей документ звільняє від відповідальності виробників вакцин від коронавірусу і залучений у процесі вакцинації медперсонал за будь-які наслідки вакцинації.

Фокус повідомляв, що Ватикан напередодні Великодня вакцинує 1200 бездомних від коронавірусу. Під час Страсного тижня 1200 з найбідніших людей матимуть можливість пройти вакцинацію вакциною Pfizer-BioNTech — тієї ж вакциною, яку вводили Папі Римському і співробітникам Святого Престолу.