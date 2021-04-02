Apple продавала заведомо бракованные MacBook Pro с проблемами в шлейфе, — суд

Компания, зная о проблеме, все равно реализовывала ноутбуки, а жалобы на проблему удаляла с форума.

Окружной суд Северной Калифорнии (США) постановил, что компания Apple реализовывала ноутбуки MacBook Pro 2016 и 2017 годов выпуска с дефектом шлейфа матрицы экрана, зная об этом.

По информации издания The Verge, суд согласился с тем, что компания тщательно тестировала перед продажей свои ноутбуки, поэтому не могла не знать о существующей проблеме.

Также будет проверяться информация о том, что Apple удаляла жалобы на эту проблему на форуме пользователей.

Судебное разбирательство продолжается, истцы требуют возмещения затрат на ремонт MacBook и расширения гарантии, которая на данный момент распространяется лишь на 13-дюймовые MacBook Pro.

Отметим, что в компании Apple вину в умышленном сокрытии проблемы не признают.

Ранее португальское агентство по защите прав потребителей Deco Proteste подало в суд на компанию Apple по обвинению в "запланированном износе" моделей iPhone 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus с целью уменьшения срока их службы. В агентстве считают, что Apple вынуждает пользователей покупать новые смартфоны раньше времени.

Также мы писали, что Ученый Роберт Де Роуз из Австралии подал в суд на американскую корпорацию Apple после того, как iPhone X загорелся у него в кармане. Мужчина получил ожоги второй степени из-за неисправного смартфона, однако производители не ответили на его жалобу.

Вскоре компания Apple презентует ноутбуки и наушники следующего поколения, поэтому если вы намерены приобрести гаджеты от этого производителя, лучше повременить и дождаться новинок. Фокус назвал топ-7 устаревших гаджетов Apple, которые не стоит покупать.