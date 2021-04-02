Apple звинуватили у свідомому продажу бракованих MacBook Pro

Компанія, знаючи про проблему, усе одно реалізовувала ноутбуки, а скарги на проблему видаляла з форуму.

Окружний суд Північної Каліфорнії (США) ухвалив, що компанія Apple реалізовувала ноутбуки MacBook Pro 2016 і 2017 років випуску з дефектом шлейфу матриці екрана, знаючи про це.

За інформацією видання The Verge, суд погодився з тим, що компанія ретельно тестувала перед продажем свої ноутбуки, тому не могла не знати про існування проблеми.

Також перевірятиметься інформація про те, що Apple видаляла скарги на цю проблему на форумі користувачів.

Судовий розгляд триває, позивачі вимагають відшкодування витрат на ремонт MacBook і розширення гарантії, яка наразі поширюється лише на 13-дюймові MacBook Pro.

Зазначимо, що в компанії Apple вину в умисному приховуванні проблеми не визнають.

Раніше португальське агентство із захисту прав споживачів Deco Proteste подало в суд на компанію Apple за звинувачення у "запланованому зносі" моделей iPhone 6, 6 Plus, 6S і 6S Plus з метою зменшення терміну їхньої служби. В агентстві вважають, що Apple змушує користувачів купувати нові смартфони завчасно.

Також ми писали, що вчений Роберт Де Роуз з Австралії подав у суд на американську корпорацію Apple після того, як iPhone X загорівся в нього в кишені. Чоловік отримав опіки другого ступеня через несправний смартфон, однак виробники не відповіли на його скаргу.

Незабаром компанія Apple презентує ноутбуки та навушники наступного покоління, тому якщо ви маєте намір придбати гаджети від цього виробника, краще почекати і дочекатися новинок. Фокус назвав топ-7 застарілих гаджетів Apple, які не варто купувати.