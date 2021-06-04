В России создан боеприпас, "ослепляющий" системы наведения высокоточного оружия

Считается, что новое вооружение повысит выживаемость бронетехники во время боевых действий.

Центральный НИИ точного машиностроения Ростеха (российская госкорпорация, созданная для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции преимущественно военного назначения) заявил о создании боеприпаса для защиты бронетехники от высокоточного оружия.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщили в пятницу, 4 июня в пресс-службе корпорации, новый боеприпас создан в калибре 76 мм и весит 2,8 кг.

"Основная особенность изделия – в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением", – говорится в сообщении.

В Ростехе утверждают, что если возникает угроза обстрела снаряд выстреливают в опасном направлении, создавая тем самым завесу аэрозольно-дипольных помех, "ослепляющую" системы наведения высокоточных боеприпасов противника.

Новый боеприпас планируется применять в любых климатических условиях в составе оборонительного вооружения существующих и перспективных образцов бронетехники.

В пресс-службе добавили, что государственные испытания разработки будут завершены уже в этом году.

"Использование боеприпаса в комплексе со средствами радиоэлектронной борьбы повысит выживаемость бронетехники на поле боя", – заключили в российской корпорации.

Напомним, в конце мая ударный квадрокоптер KARGU-2 атаковал человека в ходе вооруженного конфликта между регулярными подразделениями Ливии и военной группировкой, которую возглавляет Халифа Хафтар и убил его без вмешательства оператора.

Также сообщалось, что в США военные провели испытания секретного "дрона-камикадзе" против средств противовоздушной обороны.

Кроме того, в армию США поступили новые приборы ночного видения, которые очерчивает всё вокруг контурами.