У Росії створено боєприпас, "сліпучий" системи наведення високоточної зброї

Вважається, що нове озброєння підвищить виживання бронетехніки під час бойових дій.

Центральний НДІ точного машинобудування РОСТЕХ (російська держкорпорація, створена для сприяння у розробці, виробництві та експорті високотехнологічної промислової продукції переважно військового призначення) заявив про створення боєприпасу для захисту бронетехніки від високоточної зброї.

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Як повідомили в п'ятницю, 4 червня у пресслужбі корпорації, новий боєприпас створений в калібрі 76 мм і важить 2,8 кг.

"Основна особливість виробу — у півтора рази збільшена порівняно з аналогами щільність комбінованої завіси від боєприпасів з лазерним, оптичним, тепловим і радіолокаційним наведенням", — йдеться у повідомленні.

У РОСТЕХ стверджують, що якщо виникає загроза обстрілу снаряд вистрілюють у небезпечному напрямку, створюючи тим самим завісу аерозольно-дипольних перешкод, які "сліплять" системи наведення високоточних боєприпасів противника.

Новий боєприпас планується застосовувати в будь-яких кліматичних умовах у складі оборонного озброєння існуючих і перспективних зразків бронетехніки.

У пресслужбі додали, що державні випробування розробки будуть завершені вже цього року.

"Використання боєприпасу в комплексі із засобами радіоелектронної боротьби підвищить виживаність бронетехніки на поле бою", — зазначили в російській корпорації.

Нагадаємо, в кінці травня ударний квадрокоптер KARGU-2 атакував людину у процесі збройного конфлікту між регулярними підрозділами Лівії та військовим угрупуванням, яку очолює Халіфа Хафтар і вбив його без втручання оператора.

Також повідомлялося, що в США військові провели випробування секретного "дрона-камікадзе" проти засобів протиповітряної оборони.

Крім того, в армію США надійшли нові прилади нічного бачення, які окреслюють все навколо контурами.