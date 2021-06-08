В НИИ "Гамалеи" рассказали, почему к месту вакцинации от COVID-19 примагничиваются металлы (видео)

По словам вирусолога, это — "обычное явление", которое не связано с теорией "чипирования людей через прививки".

Александр Бутенко, руководитель отдела эпидемиологии и микробиологии НИИ им. Н. Гамалеи, в котором разработали российский препарат от коронавируса "Спутник V", во время интервью станции "Говорит Москва" заявил, что у некоторых людей к месту вакцинации от COVID-19 начинают примагничиваться металлические предметы из-за наличия электричества в теле.

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"Это обычное явление. У некоторых людей бывает такая способность — удерживать металлические предметы. Иногда это получается в области лба, могут прикладывать по десять-двадцать монет, и они держатся прекрасно", — рассказал Бутенко.

Он отметил, что у разных людей эта способность может быть выражена по-разному.

"Удивительного в этом нет. Бывает, на одной руке это более выражено, на другой — меньше", — рассказал представитель Центра Гамалеи.

Вирусолог подчеркнул, что каждый человек насыщен электричеством, и оно является крайне важным элементом деятельности нервной системы, органов и передачи информации.

Также он отметил, что эффект примагничивания металлов у получивших укол вакцины не является свидетельством "чипирования людей", о чем начали писать некоторые пользователи соцсетей, увидев соответствующие ролики. По его словам, вакцины не содержат в себе никакого "сложного цифрового оборудования".

"Это из области мракобесия, знахарства какого-то. Вакцина представляет просто жидкость, содержащую антигены коронавируса и больше ничего. Представить себе, что какой-то может быть микроэлемент, содержащийся в вакцине, — это просто фантазия у людей играет", — подчеркнул Бутенко.

[ + – ] К месту вакцинации от COVID-19 примагничиваются металлы - видео

Напомним, недавно "Новая газета" провела расследование, в ходе которого обнаружила, что российская вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" является неэффективной, поскольку у привитых ею не вырабатываются антитела к вирусу. На ее разработку правительство РФ выделило около 3,5 млрд рублей.

Также ранее сообщалось, что на предстоящий саммит президентов США и РФ, который должен состояться в Женеве уже 16 июня, не будут аккредитировать привитых "Спутником V". В то же время Турция разрешила российский препарат.