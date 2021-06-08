У НДІ "Гамалії" розповіли, чому до місця вакцинації від COVID-19 примагнічуються метали (відео)

За словами вірусолога, це — "звичайне явище", яке не пов'язане з теорією "чіпування людей через щеплення".

Олександр Бутенко, керівник відділу епідеміології та мікробіології НДІ ім. М. Гамалії, в якому розробили російський препарат від коронавірусу "Супутник V", під час інтервʼю станції "Говорить Москва" заявив, що у деяких людей до місця вакцинації від COVID-19 починають примагнічуватися металеві предмети через наявність електрики в тілі.

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"Це звичайне явище. У деяких людей буває така здатність — утримувати металеві предмети. Іноді це виходить в області чола, можуть прикладати по десять-двадцять монет, і вони тримаються чудово", — розповів Бутенко.

Він зазначив, що у різних людей ця здатність може бути виражена по-різному.

"Дивного в цьому немає. Буває, на одній руці це більш виражено, на інший — менше", — розповів представник Центру Гамалії.

Вірусолог підкреслив, що кожна людина насичена електрикою, і вона є вкрай важливим елементом діяльності нервової системи, органів і передачі інформації.

Також він зазначив, що ефект примагнічування металів у тих, хто отримали укол вакцини не є свідченням "чіпування людей", про що почали писати деякі користувачі соцмереж, побачивши відповідні ролики. За його словами, вакцини не містять в собі ніякого "складного цифрового обладнання".

"Це з області мракобісся, знахарства якогось. Вакцина є просто рідиною, що містить антигени коронавірусу і більше нічого. Уявити собі, що якийсь може бути мікроелемент, що міститься у вакцині, — це просто фантазія у людей грає", — підкреслив Бутенко .

[ + – ] До місця вакцинації від COVID-19 примагнічуються метали — відео

Нагадаємо, нещодавно "Нова газета" провела розслідування, під час якого виявила, що російська вакцина від COVID-19 "ЕпіВакКорона" є неефективною, оскільки у щеплених нею не виробляються антитіла до вірусу. На її розробку уряд РФ виділив близько 3,5 млрд рублів.

Також раніше повідомлялося, що на майбутній саміт президентів США і РФ, який повинен відбутися в Женеві вже 16 червня, не будуть акредитувати щеплених "Супутником V". Водночас Туреччина дозволила російський препарат.