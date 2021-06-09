Замена Google: в смартфонах европейцев появятся 12 альтернативных поисковиков

Техногиганта постепенно лишают конкурентных преимуществ.

В своем официальном блоге компания Google опубликовала пост с заявлением о том, что настройки ОС Android для мобильных устройств будут изменены в пользу конкурирующих поисковых систем. В скором времени европейские пользователи смогут установить по умолчанию один из 12-ти поисковиков.

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Новые правила будут работать на территории тех стран, которые входят в Европейскую экономическую зону, и вступят в силу в сентябре 2021 года. В какую дату это случится — неизвестно, говорится в блоге.

Для поисковиков-конкурентов данная опция будет бесплатной. Google сделает так, чтобы на экране юзеры видели диалоговые окна пяти самых популярных в их странах систем, включая сам Google, а чуть ниже будут располагаться еще семь виджетов — остальных поисковиков.

Ранее техногигант пытался внедрить аукционную модель — кто из конкурентов больше заплатит, того и выведут в топ. Однако европейский регулятор был против такой постановки вопроса. Также оказывал давление и самый сильный конкурент — DuckDuckGo, — раскритиковавший аукционную модель. В итоге, Google предложила сделать все бесплатно.

Напомним, что в 2018 году Еврокомиссия оштрафовала американскую BigTech-компанию на €4,34 млрд в рамках антимонопольного расследования. Кроме этого регулятор обязал компанию снять ограничения на предустановку приложений на Android-устройствах. Затем последовали еще два крупных штрафа: €2,42 млрд корпорация выплатила за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-поиска и €1,49 млрд — за блокирование рекламных объявлений компаний-конкурентов. Параллельно против поисковика ведет расследование Федеральная торговая комиссия США (FTC), последствия которого тоже не обещают быть радужными.

Ранее мы сообщали о том, что Франция оштрафовала Google на 220 млн евро за ущерб на рынке рекламы.

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