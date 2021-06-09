Заміна Google: в смартфонах європейців з'являться 12 альтернативних пошукових систем

Техногіганта поступово позбавляють конкурентних переваг.

У своєму офіційному блозі компанія Google опублікувала пост із заявою про те, що налаштування ОС Android для мобільних пристроїв будуть змінені на користь конкурентних пошукових систем. Незабаром європейські користувачі зможуть встановити за замовчуванням одну з 12-ти пошукових систем.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нові правила будуть працювати на території тих країн, які входять в Європейську економічну зону, і набудуть чинності у вересні 2021 року. В яку дату це трапиться — невідомо, йдеться в блозі.

Для пошукачів-конкурентів така опція буде безкоштовною. Google зробить так, щоб на екрані користувачі бачили діалогові вікна п'яти найпопулярніших в їх країнах систем, включаючи сам Google, а трохи нижче будуть розташовуватися ще сім віджетів — інших пошукових систем.

Раніше Техногігант намагався впровадити аукціонну модель — хто з конкурентів більше заплатить, того і виведуть в топ. Однак європейський регулятор був проти такої постановки питання. Також тиснув і найсильніший конкурент — DuckDuckGo, — який розкритикував аукціонну модель. У підсумку, Google запропонувала зробити все безкоштовно.

Нагадаємо, що у 2018 році Єврокомісія оштрафувала американську BigTech-компанію на € 4,34 млрд у межах антимонопольного розслідування. Крім цього регулятор зобов'язав компанію зняти обмеження на передвстановлення додатків на Android-пристроях. Потім послідували ще два великих штрафи: € 2,42 млрд корпорація виплатила за зловживання домінуючим становищем на ринку інтернет-пошуку і € 1,49 млрд — за блокування рекламних оголошень компаній-конкурентів. Паралельно проти пошукача веде розслідування Федеральна торгова комісія США (FTC), наслідки якого теж не обіцяють бути веселими.

Раніше ми повідомляли про те, що Франція оштрафувала Google на 220 млн євро за збиток на ринку реклами.

Також рекомендуємо ознайомитися з матеріалом 20 сервісів, здатних зруйнувати монополію Facebook, Google і Telegram, щоб дізнатися більше про альтернативні ресурси.