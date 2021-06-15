Глобальная нехватка микросхем создала новые проблемы, – эксперты

На рынке появляется все больше подделок, представляющих угрозу безопасности людей.

Согласно прогнозу специалистов, глобальная нехватка микросхем продлится и в следующем году.

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Как сообщает ZDNet, уже на сегодняшний день она ощутимо ударила по автомобильной и другим промышленностям, не дополучающим в 2021 году миллиарды долларов возможного дохода.

Эксперты предполагают, что дефицит микросхем может привести к тому, что известные бренды начнут размещать заказы у поставщиков, которые ранее не прошли бы проверку качества.

Кроме того, на рынке возможно появление поддельных микросхемы, похожих на оригинальные, однако представляющих потенциальную угрозу безопасности и здоровью потребителей.

По словам исследователя контрафактной электроники из Центра усовершенствованной инженерии жизненного цикла Диганта Даса, если предприятию на следующей неделе нужно будет получить пять тысяч деталей или его производственная линия остановится, то оно окажется в ситуации вынужденной покупки и ослабит свою бдительность, не соблюдая более правила проверки поставщиков или прохождение процессов тестирования.

Также специалисты обращают внимание на то, что в связи недостаточной производительностью и потенциальным перегревом поддельных чипов особенно острым становится вопрос кибербезопасности.

Эти уязвимости могут использоваться не только для кражи данных, но и для взлома умных домов и автомобилей, что фактически подвергает опасности жизни людей.

"Не думаю, что в отрасли кто-то думает об этом. Полагаю, что компании сейчас думают только о соблюдении графика, а не о проблеме подделок. Особенно беспокоят медицинская и военная промышленность, а также любой бизнес, связанный с безопасностью", – говорит профессор машиностроения в Университете Мэриленда Майкл Пехт.

Ранее Dell Technologies Inc и HP Inc отчитались о квартальной выручке, которая превзошла прогнозы аналитиков с Уолл-стрит. Компании считают, что нехватка микросхем ударит по поставкам ПК в этом году.

Также сообщалось, что автобренды будут сокращать производство из-за нехватки микросхем.

Фокус объяснял, почему дефицит чипов может привести к расколу в сфере электроники.