Наука – это она. В рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины вошли ученые

В рейтинг журнала Фокус попали три представительницы точных и естественнонаучных дисциплин, работа которых признана за рубежом.

В этом году в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины вошли три женщины-ученые, которые работают с актуальными для нашей страны темами и реализуют международные проекты. Фигурантками рейтинга стали генетик Оксана Пивень, радиобиолог Елена Паренюк, а также социолог Элла Либанова.

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Оксана Пивень, старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, работает с отмеченным Нобелевской премией методом редактирования генома CRISPR/Cas9, так называемыми "генетическими ножницами", с помощью которых можно вырезать любую молекулу ДНК, и применяет его на клетках сердца.

[ + – ] Оксана Пивень на лекции в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины

Елена Паренюк, старший научный сотрудник Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, исследует влияние радиации на бактерии и их скопления, или микробиомы. Этим Паренюк занимается в Украине и в Японии — как в Чернобыльской зоне, так и в Фукусиме, где она провела два года по приглашению японских коллег, которые перенимали опыт украинских ученых. На данный момент Елена Паренюк работает в Украине, занимаясь проектом при участии японского Агентства атомной энергетики и украинского Института проблем безопасности АЭС.

[ + – ] Елена Паренюк, старший научный сотрудник Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

В рейтинге Фокуса также Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины. В 2021 году институт выпустил важное исследование о росте уровня бедности в стране и демографических проблемах, которые приводят к вымиранию нации из-за низкой рождаемости и высокой смертности.

[ + – ] Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

На научных исследованиях построила свой бизнес и Анастасия Волкова – основательница стартапа Flurosat, приложения, которое использует снимки спутников, а также базы данных для анализа фермерских посевов, определения здоровья растений и прогноза урожая.

[ + – ] Анастасия Волкова – основательница стартапа Flurosat Фото: Flurosat

Волкова, которая сейчас живет в Калифорнии и работает с 1 тыс. агрокомпаний по всему миру, в 2020 году вошла рейтинг "100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира" от британского издания BBC.

ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины

Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине Елена Зеленская, первая леди Украины Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", народный депутат Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Екатерина Павленко, фронтвумен группы GO_A, певица

Полностью рейтинг можно найти в свежем номере журнала "Фокус", который поступил в продажу 25 июня. На сайте Focus.ua он будет опубликован во вторник, 29 июня.

Составление различных рейтингов давно стало знаковой особенностью Фокуса. Так, недавно редакция подготовила рейтинги лучших топ-менеджеров Украины 2021 года и самых красивых достопримечательностей Украины.