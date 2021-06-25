Наука – это она. В рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины вошли ученые
В рейтинг журнала Фокус попали три представительницы точных и естественнонаучных дисциплин, работа которых признана за рубежом.
В этом году в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины вошли три женщины-ученые, которые работают с актуальными для нашей страны темами и реализуют международные проекты. Фигурантками рейтинга стали генетик Оксана Пивень, радиобиолог Елена Паренюк, а также социолог Элла Либанова.
Оксана Пивень, старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, работает с отмеченным Нобелевской премией методом редактирования генома CRISPR/Cas9, так называемыми "генетическими ножницами", с помощью которых можно вырезать любую молекулу ДНК, и применяет его на клетках сердца.
Елена Паренюк, старший научный сотрудник Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, исследует влияние радиации на бактерии и их скопления, или микробиомы. Этим Паренюк занимается в Украине и в Японии — как в Чернобыльской зоне, так и в Фукусиме, где она провела два года по приглашению японских коллег, которые перенимали опыт украинских ученых. На данный момент Елена Паренюк работает в Украине, занимаясь проектом при участии японского Агентства атомной энергетики и украинского Института проблем безопасности АЭС.
В рейтинге Фокуса также Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины. В 2021 году институт выпустил важное исследование о росте уровня бедности в стране и демографических проблемах, которые приводят к вымиранию нации из-за низкой рождаемости и высокой смертности.
На научных исследованиях построила свой бизнес и Анастасия Волкова – основательница стартапа Flurosat, приложения, которое использует снимки спутников, а также базы данных для анализа фермерских посевов, определения здоровья растений и прогноза урожая.
Волкова, которая сейчас живет в Калифорнии и работает с 1 тыс. агрокомпаний по всему миру, в 2020 году вошла рейтинг "100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира" от британского издания BBC.
ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины
- Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине
- Елена Зеленская, первая леди Украины
- Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", народный депутат
- Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине
- Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
- Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик
- Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат
- Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента
- Екатерина Павленко, фронтвумен группы GO_A, певица
Полностью рейтинг можно найти в свежем номере журнала "Фокус", который поступил в продажу 25 июня. На сайте Focus.ua он будет опубликован во вторник, 29 июня.
Составление различных рейтингов давно стало знаковой особенностью Фокуса. Так, недавно редакция подготовила рейтинги лучших топ-менеджеров Украины 2021 года и самых красивых достопримечательностей Украины.