Наука — це вона. У рейтинг 100 найвпливовіших жінок України увійшли вчені

У рейтинг журналу Фокус потрапили три представниці точних і природничих дисциплін, робота яких визнана за кордоном.

Цього року до рейтингу 100 найвпливовіших жінок України увійшли три жінки-вчені, які працюють з актуальними для нашої країни темами і реалізують міжнародні проекти. Фігурантками рейтингу стали генетик Оксана Півень, радіобіолог Олена Паренюк, а також соціолог Елла Лібанова.

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Оксана Півень, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, працює із відзначеним Нобелівською премією методом редагування геному CRISPR/Cas9, так званими "генетичними ножицями", за допомогою яких можна вирізати будь-яку молекулу ДНК, і застосовує його на клітинах серця.

[ + – ] Оксана Півень на лекції в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України

Олена Паренюк, старший науковий співробітник Національного університету біоресурсів і природокористування України, досліджує вплив радіації на бактерії та їх скупчення, або мікробіоми. Цим Паренюк займається в Україні і в Японії — як у Чорнобильській зоні, так і в Фукусімі, де вона провела два роки на запрошення японських колег, які переймали досвід українських вчених. Зараз Олена Паренюк працює в Україні, займаючись проектом за участю японського Агентства атомної енергетики та українського Інституту проблем безпеки АЕС.

[ + – ] Олена Паренюк, старший науковий співробітник Національного університету біоресурсів і природокористування України

У рейтингу Фокуса також Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. У 2021 році інститут випустив важливе дослідження про зростання рівня бідності в країні та демографічні проблеми, які призводять до вимирання нації через низьку народжуваність і високу смертність.

[ + – ] Елла Лібанова — директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України

На наукових дослідженнях побудувала свій бізнес і Анастасія Волкова — засновниця стартапу Flurosat, додатку, який використовує знімки супутників, а також бази даних для аналізу фермерських посівів, визначення здоровʼя рослин і прогнозу врожаю.

[ + – ] Анастасія Волкова — засновниця стартапу Flurosat Фото: Flurosat

Волкова, яка зараз живе в Каліфорнії і працює з 1 тис. агрокомпаній по всьому світу, у 2020 році увійшла в рейтинг "100 надихаючих і впливових жінок світу" від британського видання BBC.

ТОП-10 рейтингу найвпливовіших жінок України

Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні. Олена Зеленська, перша леді України. Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України. Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка. Мелінда Сіммонс, надзвичайна й повноважна амбасадорка Великобританії в Україні. Оксана Маркарова, надзвичайна й повноважна амбасадорка України в США. Галина Герега, співвласниця компанії "Епіцентр К", політикиня. Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність", народна депутатка. Ірина Побєдоносцева, генеральна директорка Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента. Катерина Павленко, фронтвумен групи GO_A, співачка.

Повністю рейтинг можна знайти у свіжому номері журналу "Фокус", який надійшов у продаж 25 червня. На сайті Focus.ua він буде опублікований у вівторок, 29 червня.

Складання різноманітних рейтингів давно стало знаковою особливістю Фокуса. Так, нещодавно редакція підготувала рейтинги кращих топменеджерів України 2021 року і найкрасивіших памʼяток України.