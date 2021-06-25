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Технології та наука ТОП-100 найвпливовіших жінок України. Рейтинг Фокуса 2021

Наука — це вона. У рейтинг 100 найвпливовіших жінок України увійшли вчені

Галина Ковальчук
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Оксана Півень, вчений-генетик, старший науковий співробітник, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України
Фото: соцсети | Оксана Півень — старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики НАН України

У рейтинг журналу Фокус потрапили три представниці точних і природничих дисциплін, робота яких визнана за кордоном.

Цього року до рейтингу 100 найвпливовіших жінок України увійшли три жінки-вчені, які працюють з актуальними для нашої країни темами і реалізують міжнародні проекти. Фігурантками рейтингу стали генетик Оксана Півень, радіобіолог Олена Паренюк, а також соціолог Елла Лібанова.

Оксана Півень, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, працює із відзначеним Нобелівською премією методом редагування геному CRISPR/Cas9, так званими "генетичними ножицями", за допомогою яких можна вирізати будь-яку молекулу ДНК, і застосовує його на клітинах серця.

Оксана Півень, вчений-генетик, старший науковий співробітник, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Оксана Півень на лекції в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України

Олена Паренюк, старший науковий співробітник Національного університету біоресурсів і природокористування України, досліджує вплив радіації на бактерії та їх скупчення, або мікробіоми. Цим Паренюк займається в Україні і в Японії — як у Чорнобильській зоні, так і в Фукусімі, де вона провела два роки на запрошення японських колег, які переймали досвід українських вчених. Зараз Олена Паренюк працює в Україні, займаючись проектом за участю японського Агентства атомної енергетики та українського Інституту проблем безпеки АЕС.

Олена Паренюк, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Олена Паренюк, старший науковий співробітник Національного університету біоресурсів і природокористування України

У рейтингу Фокуса також Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. У 2021 році інститут випустив важливе дослідження про зростання рівня бідності в країні та демографічні проблеми, які призводять до вимирання нації через низьку народжуваність і високу смертність.

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Елла Лібанова
Елла Лібанова — директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України

На наукових дослідженнях побудувала свій бізнес і Анастасія Волкова — засновниця стартапу Flurosat, додатку, який використовує знімки супутників, а також бази даних для аналізу фермерських посівів, визначення здоровʼя рослин і прогнозу врожаю.

Анастасія Волкова, засновниця стартапу Flurosat
Анастасія Волкова — засновниця стартапу Flurosat
Фото: Flurosat

Волкова, яка зараз живе в Каліфорнії і працює з 1 тис. агрокомпаній по всьому світу, у 2020 році увійшла в рейтинг "100 надихаючих і впливових жінок світу" від британського видання BBC.

ТОП-10 рейтингу найвпливовіших жінок України

  1. Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні.
  2. Олена Зеленська, перша леді України.
  3. Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України.
  4. Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка.
  5. Мелінда Сіммонс, надзвичайна й повноважна амбасадорка Великобританії в Україні.
  6. Оксана Маркарова, надзвичайна й повноважна амбасадорка України в США.
  7. Галина Герега, співвласниця компанії "Епіцентр К", політикиня.
  8. Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність", народна депутатка.
  9. Ірина Побєдоносцева, генеральна директорка Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента.
  10. Катерина Павленко, фронтвумен групи GO_A, співачка.

Повністю рейтинг можна знайти у свіжому номері журналу "Фокус", який надійшов у продаж 25 червня. На сайті Focus.ua він буде опублікований у вівторок, 29 червня.

Складання різноманітних рейтингів давно стало знаковою особливістю Фокуса. Так, нещодавно редакція підготувала рейтинги кращих топменеджерів України 2021 року і найкрасивіших памʼяток України.