Наука — це вона. У рейтинг 100 найвпливовіших жінок України увійшли вчені
У рейтинг журналу Фокус потрапили три представниці точних і природничих дисциплін, робота яких визнана за кордоном.
Цього року до рейтингу 100 найвпливовіших жінок України увійшли три жінки-вчені, які працюють з актуальними для нашої країни темами і реалізують міжнародні проекти. Фігурантками рейтингу стали генетик Оксана Півень, радіобіолог Олена Паренюк, а також соціолог Елла Лібанова.
Оксана Півень, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, працює із відзначеним Нобелівською премією методом редагування геному CRISPR/Cas9, так званими "генетичними ножицями", за допомогою яких можна вирізати будь-яку молекулу ДНК, і застосовує його на клітинах серця.
Олена Паренюк, старший науковий співробітник Національного університету біоресурсів і природокористування України, досліджує вплив радіації на бактерії та їх скупчення, або мікробіоми. Цим Паренюк займається в Україні і в Японії — як у Чорнобильській зоні, так і в Фукусімі, де вона провела два роки на запрошення японських колег, які переймали досвід українських вчених. Зараз Олена Паренюк працює в Україні, займаючись проектом за участю японського Агентства атомної енергетики та українського Інституту проблем безпеки АЕС.
У рейтингу Фокуса також Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. У 2021 році інститут випустив важливе дослідження про зростання рівня бідності в країні та демографічні проблеми, які призводять до вимирання нації через низьку народжуваність і високу смертність.
На наукових дослідженнях побудувала свій бізнес і Анастасія Волкова — засновниця стартапу Flurosat, додатку, який використовує знімки супутників, а також бази даних для аналізу фермерських посівів, визначення здоровʼя рослин і прогнозу врожаю.
Волкова, яка зараз живе в Каліфорнії і працює з 1 тис. агрокомпаній по всьому світу, у 2020 році увійшла в рейтинг "100 надихаючих і впливових жінок світу" від британського видання BBC.
ТОП-10 рейтингу найвпливовіших жінок України
- Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні.
- Олена Зеленська, перша леді України.
- Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України.
- Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка.
- Мелінда Сіммонс, надзвичайна й повноважна амбасадорка Великобританії в Україні.
- Оксана Маркарова, надзвичайна й повноважна амбасадорка України в США.
- Галина Герега, співвласниця компанії "Епіцентр К", політикиня.
- Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність", народна депутатка.
- Ірина Побєдоносцева, генеральна директорка Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента.
- Катерина Павленко, фронтвумен групи GO_A, співачка.
Повністю рейтинг можна знайти у свіжому номері журналу "Фокус", який надійшов у продаж 25 червня. На сайті Focus.ua він буде опублікований у вівторок, 29 червня.
Складання різноманітних рейтингів давно стало знаковою особливістю Фокуса. Так, нещодавно редакція підготувала рейтинги кращих топменеджерів України 2021 року і найкрасивіших памʼяток України.