Вакцина станет бесполезной: у коронавируса нашли альтернативный способ заражения клеток

Вирус может использовать для проникновения неизвестный пока рецептор вместо ACE2, на который воздействуют все существующие вакцины.

Американские ученые обнаружили мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая позволяет ему заражать клетки альтернативным путем. Такое исследование опубликовали в журнале Cell Reports, передает сайт Technology.

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В начале пандемии вирусологи раскрыли механизмы, благодаря которым коронавирус проникает в организм и вызывает болезнь COVID-19 у человека, а на основе этих знаний разработали вакцины. Все существующие препараты воздействуют на рецептор под названием ACE2, который и отвечает за поражение клеток. Теперь же ученые из Медицинской школы при Университете Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что вирусы могут обходиться без этого рецептора.

"В большинстве случаев альтернативные рецепторы и факторы прикрепления просто усиливают ACE2-зависимое проникновение, но в данном случае мы открыли альтернативный способ инфицирования ключевого типа клеток — клетки легких человека — и что вирус приобрел эту способность благодаря мутации, которая, как мы знаем, возникает в человеческой популяции", — рассказала соавтор работы доктор Себла Кутлуай.

Способность использовать альтернативный путь внутрь клеток позволит коронавирусу уклоняться от антител, кроме того, вакцины станут бесполезными. Пока ученые не нашли доказательств такого уклонения, однако открытие вызывает тревогу. Сейчас они пытаются найти рецептор, который может активировать другой механизм заражения.

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